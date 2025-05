Veterinári od stredy uvoľnili opatrenia proti šíreniu slintačky

Bratislava 19. mája (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) od stredy (21. 5.) uvoľní niektoré opatrenia proti šíreniu nákazy slintačky a krívačky (SLAK). Okrem iného veterinári zrušili zákaz prevozu vnímavých zvierat na celom území Slovenska a umožnili otvorenie všetkých zoologických záhrad. Vyplýva to z dokumentu ŠVPS zverejneného na jej internetovej stránke.



V platnosti naďalej zostáva až do 30. mája zákaz dovozu zvierat vnímavých na slintačku pochádzajúcich z chovov z ďalšieho reštrikčného pásma v Maďarsku ustanoveného vykonávacím nariadením Európskej komisie z 27. apríla 2025. Rovnako zostávajú v platnosti obmedzenia, ktoré sa týkajú kontroly, evidencie a hygieny vstupov do chovu vnímavých zvierat.



Cirkusy sú povinné oznámiť miestnej príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) zoznam plánovaných vystúpení s uvedením miest, dátumov a časov jednotlivých vystúpení najmenej tri pracovné dni pred prvým plánovaným vystúpením.



Premiestňované zvieratá v rámci SR musia byť sprevádzané sprievodným dokladom na ďalší chov v SR potvrdeným príslušnou RVPS, potvrdením o výsledku klinickej prehliadky s potvrdeným negatívnym nálezom klinických príznakov SLAK a negatívnym výsledkom serologického vyšetrenia (vyšetrenie krvi) na prítomnosť protilátok proti vírusu SLAK. Zvieratá určené na zabitie musia mať aj informáciu o potravinovom reťazci. Požiadavky na serologické vyšetrenie sa nevzťahujú na premiestňované zvieratá na zabitie z chovov z Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.