Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Ekonomika

Veterinári odobrali v miestnej osade pri Kolárove majiteľom deväť psov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Životná úroveň a socioekonomický status osôb, ktoré sa o psy starali, nepredpokladajú možnosť akejkoľvek nápravy v chovných podmienkach psov, skonštatovali veterinári.

Autor TASR
Kolárovo 30. januára (TASR) - Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Komárno odobrali šesť dospelých psov a tri šteniatka chovateľom v osade pri Kolárove v okrese Komárno. Psy boli permanentne držané na reťazi alebo sa potulovali okolo svojich majiteľov, informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Úradní veterinárni lekári RVPS Komárno vykonali kontrolu chovateľov psov v lokalite, kde pred niekoľkými dňami našli priviazaného uhynutého mladého psa. Po kontrole chovných podmienok i napriek tomu, že psy nevykazovali klinické príznaky ochorení alebo podvýživy, inšpektori za pomoci mestskej polície Kolárovo zhabali všetky psy v tejto časti osady. Následne ich umiestnili do náhradnej starostlivosti v karanténnej stanici.

Životná úroveň a socioekonomický status osôb, ktoré sa o psy starali, nepredpokladajú možnosť akejkoľvek nápravy v chovných podmienkach psov, skonštatovali veterinári. Voči všetkým osobám zodpovedným za chov zvierat bude začaté priestupkové konanie vo veci zanedbania starostlivosti o spoločenské zvieratá a boli im už nariadené zákazy chovu ďalších spoločenských zvierat.

Inšpektori RVPS Komárno plánujú naďalej pokračovať v kontrolách v tejto časti mesta Kolárovo. Zároveň budú prísne pristupovať k riešeniu prípadov najmä z hľadiska objektívnej a adresnej zodpovednosti za psy, ktoré sa v tejto osade nachádzajú, upozornila RVPS.
.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru