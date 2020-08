Veterinári odporúčajú chovateľom domáce zabíjačky ošípaných

Košice 12. augusta (TASR) - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Košice-okolie odporúča chovateľom ošípaných v tomto okrese, aby čo najskôr vykonali domácu zabíjačku, a to bez ohľadu na vek a hmotnosť ošípaných. Produkty zo zabíjačky by mali použiť len na vlastnú spotrebu a nemali by ich distribuovať mimo svojej obce.



RVPS o tom tento týždeň informovala všetky obce v okrese vzhľadom na potvrdený výskyt afrického moru ošípaných (AMO) u diviakov, ako aj v domácom chove v obci Janík. Ide o preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia AMO.



Domácu zabíjačku treba oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred RVPS. "Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, a to aj jeden kus chovaný na vlastnú potrebu," upozornila regionálna správa.



AMO v domácom chove v Janíku, ktorý leží pri hraniciach s Maďarskom, potvrdili 6. augusta. Išlo o prvé takéto ohnisko nákazy v okrese Košice-okolie. Nasledujúci deň došlo v obci k preventívnej likvidácii všetkých zhruba 30 ošípaných. Podľa stredajšej informácie z RVPS sa AMO na základe odobratých vzoriek potvrdil celkovo v troch tamojších domácich chovoch. V Janíku platí až do odvolania zákaz chovu ošípaných.



V uplynulých dňoch v okrese stúpol počet nájdených uhynutých alebo ulovených diviakov s potvrdeným AMO, a to najmä v revíri Slanská dolina v oblasti Slanského Nového Mesta. RVPS Košice-okolie v stredu aktualizovala opatrenia pre užívateľov poľovných revírov na zabránenie šírenia AMO. Ich povinnosťou, okrem iného, je aktívne vyhľadávať všetky telá uhynutej diviačej zveri, ich odstraňovanie, celoročný intenzívny lov diviakov či zabezpečenie odberu vzoriek. Poľovníkom, ktorí sa aktívne zúčastňujú na poľovačkách, aktuálne odporúčajú radšej ošípané vôbec nechovať.



AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Celkovo na Slovensku odvtedy zaznamenali viac ako desať prípadov nákazy v drobnochovoch a 245 infikovaných diviakov.