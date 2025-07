Veterinári: SR je na ceste za statusom krajiny bez výskytu slintačky

Bratislava 31. júla (TASR) - Výskytom ochorenia slintačky a krívačky (SLAK) SR stratila štatút bez výskytu SLAK. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR a Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zorganizovali pracovný workshop so zahraničnými expertmi EuFMD (Európska komisia na kontrolu slintačky a krívačky) s cieľom prípravy komplexného materiálu určeného pre Svetovú organizáciu pre zdravie zvierat (WOAH). Zámerom stretnutia bolo získanie odporúčaní na vypracovanie akceptovateľnej žiadosti na obnovenie štatútu krajiny bez výskytu SLAK a bez vakcinácie.



Ako ďalej informovala ŠVPS, objasnené fakty, postupy a štatistické údaje budú v rámci zhotoveného komplexného materiálu predložené ako podklady na to, aby WOAH mohla žiadosť Slovenska posúdiť pozitívne.



Kritické obdobie nákazy SLAK má Slovensko podľa veterinárnej správy za sebou. Podľa ústredného riaditeľa ŠVPS SR Martina Chudého je aktuálna situácia priaznivá a regionálne veterinárne a potravinové správy neevidujú žiadne podozrenia na dané ochorenie. Zver v lesoch na základe negatívnych výsledkov odobratých vzoriek viac takisto nepredstavuje riziko z hľadiska možného prenosu SLAK na hospodárske zvieratá.



Niektoré zmeny, ktoré sa aplikovali počas krízovej situácie, však zostávajú trvácne. Zodpovednosť za zdravie zvierat bude v rukách všetkých. Chovatelia a ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu so živočíšnou výrobou, budú naďalej dodržiavať opatrenia biologickej ochrany chovov vrátane evidencie príchodov aj odchodov osôb a vozidiel. Prevádzka v chovoch už nikdy nemôže byť taká ako predtým. Prevencia, biologická ochrana chovov a spolupráca medzi farmármi a štátnymi orgánmi zostávajú naďalej kľúčové.