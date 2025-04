Veterinári uvoľnili niektoré opatrenia proti šíreniu slintačky

Bratislava 28. apríla (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa od pondelka uvoľnila niektoré opatrenia v súvislosti so šírením slintačky a krívačky (SLAK). Zvieratá ohrozené touto infekčnou chorobou v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji sa už môžu za určitých podmienok premiestňovať do iných chovov a na pastviny. Otvoriť sa môžu aj zariadenia na vystavovanie verejnosti, vrátane zoo a cirkusov v Prešovskom a Košickom kraji, ktoré majú vnímavé zvieratá, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR na svojej internetovej stránke.



Premiestňované zvieratá musia mať potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) na ďalší chov v SR, negatívne výsledky na SLAK a musí ísť o priamy presun z chovu, v ktorom boli zvieratá aspoň 30 dní. Pri presune na pastvu sa nevyžadujú krvné testy, ak na pastve neprídu do kontaktu so zvieratami z iného chovu.



Veterinárna správa zároveň dodala, že dopravné prostriedky musia byť vyčistené a vydezinfikované. Vývoz za hranice alebo zvoz do zberných stredísk je možný len v prípade, že zvieratá smerujú na bitúnok.



Pri zoologických záhradách platí, že osoby a vozidlá musia prejsť na vstupe aj výstupe dezinfekciou, pri vstupe a výstupe osôb je nevyhnutná aj dezinfekcia rúk. Zvieratá zároveň nesmú byť chytané a kŕmené návštevníkmi.