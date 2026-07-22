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Veterinári:Hydinové mäso v SR je kontrolované na prítomnosť antibiotík
Dlhodobé výsledky úradných kontrol podľa ŠVPS potvrdzujú, že hydinové mäso na Slovensku spĺňa prísne požiadavky na bezpečnosť potravín.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR ubezpečuje spotrebiteľov, že hydinové mäso uvádzané na slovenský trh je pravidelne a systematicky kontrolované na prítomnosť zvyškov (rezíduí) antibiotík. ŠVPS to v stredu uviedla na sociálnej sieti.
Dlhodobé výsledky úradných kontrol podľa ŠVPS potvrdzujú, že hydinové mäso na Slovensku spĺňa prísne požiadavky na bezpečnosť potravín. „Veterinárni inšpektori každý deň kontrolujú, či sa v potravinách nenachádzajú zvyšky antibiotík. Kontrola rezíduí antibiotík teda nie je jednorazovou aktivitou, ale súčasťou každodennej práce veterinárnych inšpektorov,“ zdôraznili veterinári.
„Odbery vzoriek prebiehajú priebežne počas celého roka, bez predchádzajúceho upozornenia, na bitúnkoch, v chovoch hydiny aj v rámci národného programu kontroly rezíduí v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
ŠVPS priblížila, že vzorky odoberajú veterinárni inšpektori príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Následne sú analyzované v akreditovaných laboratóriách modernými analytickými metódami, ktoré umožňujú spoľahlivo odhaliť aj veľmi nízke množstvá zvyškov antibiotík.
„Výsledky kontrol v rámci národného plánu kontroly sú jednoznačné - v roku 2025 bolo analyzovaných 129 vzoriek hydinového mäsa zameraných iba na kontrolu rezíduí antibiotík. Vo všetkých prípadoch boli výsledky vyhovujúce a nebola zistená prítomnosť rezíduí antibiotík. Celkovo bolo v rámci národných plánov kontroly rezíduí za rok 2025 odobratých 543 vzoriek z hydiny, ktoré boli analyzované na rezíduá zakázaných látok, rezíduá antibiotík a rezíduá veterinárnych liekov,“ dodala ŠVPS.
Dlhodobé výsledky úradných kontrol podľa ŠVPS potvrdzujú, že hydinové mäso na Slovensku spĺňa prísne požiadavky na bezpečnosť potravín. „Veterinárni inšpektori každý deň kontrolujú, či sa v potravinách nenachádzajú zvyšky antibiotík. Kontrola rezíduí antibiotík teda nie je jednorazovou aktivitou, ale súčasťou každodennej práce veterinárnych inšpektorov,“ zdôraznili veterinári.
„Odbery vzoriek prebiehajú priebežne počas celého roka, bez predchádzajúceho upozornenia, na bitúnkoch, v chovoch hydiny aj v rámci národného programu kontroly rezíduí v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
ŠVPS priblížila, že vzorky odoberajú veterinárni inšpektori príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Následne sú analyzované v akreditovaných laboratóriách modernými analytickými metódami, ktoré umožňujú spoľahlivo odhaliť aj veľmi nízke množstvá zvyškov antibiotík.
„Výsledky kontrol v rámci národného plánu kontroly sú jednoznačné - v roku 2025 bolo analyzovaných 129 vzoriek hydinového mäsa zameraných iba na kontrolu rezíduí antibiotík. Vo všetkých prípadoch boli výsledky vyhovujúce a nebola zistená prítomnosť rezíduí antibiotík. Celkovo bolo v rámci národných plánov kontroly rezíduí za rok 2025 odobratých 543 vzoriek z hydiny, ktoré boli analyzované na rezíduá zakázaných látok, rezíduá antibiotík a rezíduá veterinárnych liekov,“ dodala ŠVPS.