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Veterná smršť pred 30 rokmi v Osrblí zmenila lesy
Počas niekoľkých minút padlo viac ako 1,5 milióna kubických metrov dreva a poškodených bolo viac ako 2600 hektárov lesov.
Autor TASR
Osrblie 26. júna (TASR) - Pred 30 rokmi zasiahla Horehronie jedna z najväčších veterných kalamít v novodobej histórii Slovenska. Počas niekoľkých minút padlo viac ako 1,5 milióna kubických metrov dreva a poškodených bolo viac ako 2600 hektárov lesov. Pri tejto príležitosti zorganizoval štátny podnik Lesy SR odbornú konferenciu v Osrblí, ktorá spojila odborníkov z oblasti lesníctva, ochrany prírody, meteorológie a výskumu. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Lesov SR Laura Tettingerová.
„To, čo bolo zničené v priebehu niekoľkých minút, lesníci obnovovali celé desaťročia. Dnes na týchto miestach rastú zdravé a stabilné porasty, ktoré sú dôkazom odbornej práce generácií lesníkov. Osrblianska kalamita pripomína, že lesníctvo nie je práca na mesiace ani roky. Je to rozhodovanie s dôsledkami na celé generácie. Dnešný stav lesov je výsledkom odbornosti, zodpovednosti a každodennej práce ľudí, ktorí lesom zasvätili svoj život,“ zdôraznili štátni lesníci.
Na konferencii sa okrem zhodnotenia vývoja lesa po kalamite diskutovalo aj o výzvach, ktoré prináša klimatická zmena a rastúci tlak na lesné ekosystémy.
Mimoriadne silná veterná smršť sa prehnala Horehroním 8. júla 1996. Zasiahla oblasť Osrblia, Hronca, Predajnej a navždy zmenila tvár miestnych lesov. Počas približne desiatich minút vietor dosahujúci miestami odhadovanú rýchlosť 180 až 200 kilometrov za hodinu zničil rozsiahle lesné porasty. Lesníci bezprostredne po kalamite sústredili pozornosť na sprístupnenie územia, ochranu lesov pred premnožením podkôrneho hmyzu a postupné spracovanie poškodenej drevnej hmoty. Do riešenia situácie sa zapojili odborné pracoviská, lesníci z celého Slovenska, vedecké inštitúcie a štátna správa. Súčasťou obnovy boli rozsiahle projekty zalesňovania, podpora prirodzenej obnovy lesa a budovanie druhovo pestrejších a stabilnejších porastov.
„Dnes, po 30 rokoch, výsledky hovoria jasnou rečou. Lesné porasty v oblasti Osrblia opäť dosahujú zásobu drevnej hmoty prevyšujúcu stav pred kalamitou. Zároveň sa zvýšil podiel zmiešaných porastov a druhová pestrosť lesov. Tam, kde kedysi zostali rozsiahle holiny, dnes rastú mladé a strednoveké lesy pripravené lepšie odolávať budúcim výzvam,“ doplnili lesníci.
Súčasťou podujatia bola aj premiéra dokumentárneho filmu Les o nás, ktorý sa vracia k udalostiam roku 1996 prostredníctvom spomienok pamätníka, no zároveň otvára širšiu diskusiu o postavení lesníctva v súčasnej spoločnosti.
„To, čo bolo zničené v priebehu niekoľkých minút, lesníci obnovovali celé desaťročia. Dnes na týchto miestach rastú zdravé a stabilné porasty, ktoré sú dôkazom odbornej práce generácií lesníkov. Osrblianska kalamita pripomína, že lesníctvo nie je práca na mesiace ani roky. Je to rozhodovanie s dôsledkami na celé generácie. Dnešný stav lesov je výsledkom odbornosti, zodpovednosti a každodennej práce ľudí, ktorí lesom zasvätili svoj život,“ zdôraznili štátni lesníci.
Na konferencii sa okrem zhodnotenia vývoja lesa po kalamite diskutovalo aj o výzvach, ktoré prináša klimatická zmena a rastúci tlak na lesné ekosystémy.
Mimoriadne silná veterná smršť sa prehnala Horehroním 8. júla 1996. Zasiahla oblasť Osrblia, Hronca, Predajnej a navždy zmenila tvár miestnych lesov. Počas približne desiatich minút vietor dosahujúci miestami odhadovanú rýchlosť 180 až 200 kilometrov za hodinu zničil rozsiahle lesné porasty. Lesníci bezprostredne po kalamite sústredili pozornosť na sprístupnenie územia, ochranu lesov pred premnožením podkôrneho hmyzu a postupné spracovanie poškodenej drevnej hmoty. Do riešenia situácie sa zapojili odborné pracoviská, lesníci z celého Slovenska, vedecké inštitúcie a štátna správa. Súčasťou obnovy boli rozsiahle projekty zalesňovania, podpora prirodzenej obnovy lesa a budovanie druhovo pestrejších a stabilnejších porastov.
„Dnes, po 30 rokoch, výsledky hovoria jasnou rečou. Lesné porasty v oblasti Osrblia opäť dosahujú zásobu drevnej hmoty prevyšujúcu stav pred kalamitou. Zároveň sa zvýšil podiel zmiešaných porastov a druhová pestrosť lesov. Tam, kde kedysi zostali rozsiahle holiny, dnes rastú mladé a strednoveké lesy pripravené lepšie odolávať budúcim výzvam,“ doplnili lesníci.
Súčasťou podujatia bola aj premiéra dokumentárneho filmu Les o nás, ktorý sa vracia k udalostiam roku 1996 prostredníctvom spomienok pamätníka, no zároveň otvára širšiu diskusiu o postavení lesníctva v súčasnej spoločnosti.