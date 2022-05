Veto na zdanenie ruskej ropy R. Sulík možno využije v parlamente

Bratislava 18. mája (TASR) – Koaličná strana SaS v stredu na rokovaní vlády nezablokovala mimoriadne zdanenie rafinérie Slovnaft, ktorá spracováva lacnejšiu ruskú ropu. Strana však nevylučuje využitie práva veta na tento zákon pri rokovaní v parlamente. Najskôr chce komunikovať so Slovnaftom a tiež očakáva aspoň dočasné zníženie iných daní, uviedol počas rokovaní vlády minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík.



"Ministri za SaS boli proti zavedeniu dane z ropy, lebo sme presvedčení o tom, že to povedie k vyšším cenám na benzínových čerpadlách," povedal Sulík. Od koaličných partnerov vrátane ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) má strana podľa Sulíka prísľub, že ak si právo veta uplatní v Národnej rade SR, tak bude rešpektované.



Pred samotným rozhodnutím chce Sulík rokovať s vedením Slovnaftu o možnostiach na zabezpečenie zníženia ceny cenu benzínu a nafty pre slovenských motoristov.



Ak by takáto daň napokon bola zavedená, chce predseda SaS vedieť, na čo budú peniaze použité. "Ak budeme vidieť rozumný zoznam iných znížení daní, tak si viem predstaviť, že naše veto neuplatníme," povedal Sulík. Ako príklad uviedol zníženie koncesionárskych poplatkov, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pri zemnom plyne na nulu či dočasné zrušenie registračnej dane na autá.