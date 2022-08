Vetrák: Predpokladám, že ministri plán obnovy podporia i v NR SR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Terajší ministri, ktorí chcú podať demisiu, by mali opatrenia z plánu obnovy podporovať aj v parlamente. Skonštatoval to v piatok predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO) v súvislosti s plánom obnovy v kontexte koaličnej krízy.



Vetrák podotkol, že s plánom obnovy sa už v súčasnosti nedajú robiť zásadné zmeny. Vyvodzovať zodpovednosť voči prípadným novým ministrom by podľa neho bolo nekorektné, pretože na Úrade vlády SR už musia byť plány jednotlivých ministrov. "Už ich neviete skoro vôbec korigovať, vy sa viete veľmi minimálne posúvať v rámcoch, ktoré nastavili terajší ministri," tvrdí.



Nemyslí si, že by ministri, ktorí by potenciálne odišli zo svojich funkcií, chceli "torpédovať vlastný plán obnovy". "Takže ja predpokladám, že tie opatrenia, ktoré budú vychádzať z plánu obnovy, ktoré nastavili aj tí ministri, ktorí zamýšľajú podať demisiu, si ich budú aspoň podporovať v parlamente," zdôraznil Vetrák.



Zároveň poznamenal, že legislatíva súvisiaca s plánom obnovy je už nejakým spôsobom rozbehnutá. "Pokiaľ terajší ministri neurobili a nepredložili to, čo bolo potrebné, nikto nemôže teraz objektívne očakávať, že v predvolebnom roku teraz budeme my dobiehať dva roky dozadu," dodal.



Slovensko už dostalo z prvej žiadosti o platbu peniaze z plánu obnovy. Na jeseň by SR mala podávať druhú žiadosť o platbu v hodnote 815 miliónov eur. Tretia žiadosť o platbu, rovnako v objeme 815 miliónov eur, je naplánovaná na jar 2023. Následne by malo Slovensko predkladať štvrtú žiadosť o platbu z plánu obnovy, a to v hodnote 924 miliónov eur. Žiadosť o platbu môže byť Európskej komisii predložená iba v prípade splnenia všetkých míľnikov a cieľov v danej skupine.