Vetrák: Riešením v rámci inflácie potravín môžu byť i potravinové šeky

Bratislava 29. apríla (TASR) - Najlepším riešením v rámci inflácie potravín by mohla byť adresná pomoc formou potravinových šekov či kreditných kariet pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Myslí si to šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Takýmto spôsobom by sa im jednorazovo alebo opakovane pomohlo prekonať infláciu pri potravinách. Všetky ostatné spôsoby majú veľké nedostatky," skonštatoval s tým, že ceny potravín sú problémom od 90. rokov. Ceny budú podľa neho nižšie, keď sa zmodernizuje spracovateľský priemysel a zníži investičný dlh.



Vláda sa podľa predsedu Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Mariána Kéryho (Smer-SD) nezaoberá skutočnými problémami ľudí, preto na májovú schôdzu predkladajú niekoľko návrhov týkajúcich sa cien či sociálneho zabezpečenia. "My často musíme suplovať vládnu koalíciu, ale nečakáme so založenými rukami," podotkol. O návrhoch podľa neho rokovali aj s hnutím Sme rodina, ktoré chce podľa jeho slov viaceré opatrenia podporiť.



OĽANO bude o možnej podpore týchto návrhov podľa Vetráka ešte rokovať. Hovorí však o účelovej propagande Smeru-SD. "Ceny potravín riešime a budeme ich riešiť, ale nebudeme nabiehať na účelovú propagandu," skonštatoval. Zdôraznil, že súčasný vládny kabinet na pomoc ľudom zrealizoval viaceré opatrenia.



Poslanci diskutovali aj o kritike zamestnávateľov, podľa ktorých sa môže zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a sviatky premietnuť do cien výrobkov. Vetrák reagoval, že išlo o návrh, ktorý presadzovala strana Smer-SD. Tá sa podľa Kéryho k zákonu hrdo hlási. "Podnikatelia, keď majú platiť viac, tak vždy to budú kritizovať," dodal.