Vetrák: Rozhodnutie ÚS rešpektujeme, upravíme rokovací poriadok

Bratislava 13. decembra (TASR) - Hnutie OĽANO rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o tzv. prorodinnom balíčku. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO) to uviedol v reakcii pre TASR. Dodal, že historická pomoc rodinám je definitívne doručená bez ohľadu na utorkové rozhodnutie.



"Rozhodnutie Ústavného súdu, samozrejme, rešpektujeme a upravíme podľa neho rokovací poriadok parlamentu. Aj keď nás mrzí, že súd zmenil svoju judikatúru práve pri rozhodovaní o rodinách s deťmi, hoci mal na to v minulosti niekoľko príležitostí. Nespravil to napríklad pri schvaľovaní tzv. kilečka, volebného moratória a podobne," komentoval Vetrák.



Rodiny s deťmi sú podľa poslanca "v bezpečí" vzhľadom na schválenie zvýšenia prídavku na dieťa na 60 eur a daňového bonusu na 140 eur mesačne na dieťa na minulej schôdzi.



Za protiústavné označil v utorok Ústavný súd SR časti tzv. prorodinného balíčka, ktorý Národná rada SR v júni opätovne schválila po vetovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Prezidentka napadla sporné časti balíčka z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa.