Vetrák: Zvyšovanie cien v bratislavskej MHD nebolo nevyhnutné

Bratislava 24. mája (TASR) - Zvyšovanie cien v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Bratislave nebolo nevyhnutné. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR za OĽANO a zároveň bratislavský komunálny politik Milan Vetrák. Financie na verejnú mestskú dopravu by hlavné mesto malo mať, podľa poslanca neobstojí ani "výhovorka" primátora Bratislavy Matúša Valla v súvislosti s rodinným balíkom.



"Treba pripomenúť, že primátor si do rozpočtu naplánoval desať miliónov eur na výber poplatkov za parkovaciu politiku, ktoré predtým nemal k dispozícii. A ďalších desať miliónov eur a viac možno očakávať za výber pokút od Bratislavčanov za zlé parkovanie," konštatuje Vetrák. Zabúdať podľa neho netreba ani na financie, ktoré má Bratislava dostať od štátu ako kompenzáciu za dosah rodinného balíka na mestský rozpočet.



Poslanec tiež pripomína, že už pred niekoľkými rokmi sa v Bratislave zrušil 15-minútový cestovný lístok a nahradili ho drahším 30-minútovým lístkom. Mnoho Bratislavčanov to podľa neho vnímalo ako podraz. Vtedy pritom podľa poslanca ešte neexistovala ekonomická či energetická kríza ani rodinný balík. "A navyše to nevyriešilo ani problém dopravného podniku, ktorý je dlhé roky v ekonomickej strate," podotýka Vetrák s tým, že najnovšie avizované zvyšovanie cestovného je ďalšou ranou parkovacej politike v Bratislave.



V rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), kde pôsobia dopravcovia Dopravný podnik Bratislava (DPB), Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko, sa od 1. júla zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20 percent. Vallo to odôvodňuje výpadkami v príjmoch mesta pre prijaté zákony a infláciu.



Dopravcovia zapojení do IDS BK tvrdia, že dali "prednosť" zvýšeniu cien cestovných lístkov pred inými obmedzeniami v doprave. Tie by napríklad znamenali rušenie niektorých liniek, predlžovanie intervalov spojov, viac prestupovaní či oslabenie údržby vozidiel.