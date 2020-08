Autobazár:Dobrý výber ojazdeného auta je začiatok, treba sa oň starať

Bratislava 27. augusta (TASR) – Väčšina slovenských motoristov má prehľad o tom, ako správne vybrať ojazdené auto. Je to však len začiatok, polovica šoférov netuší, ako sa k nemu ďalej správať. Upozorňuje na to spoločnosť AAA Auto.



"Vhodný výber vozidla je pritom iba začiatok a používať ojazdené vozidlo tak, ako by práve vyšlo z výrobnej linky, nie je práve ideálne," upozorňuje spoločnosť s tým, že odporúča hneď po kúpe urobiť zásadné úkony, aby slúžilo spoľahlivo a bez nepríjemných prekvapení.



Radí tak urobiť aj pri najmladších ojazdených autách do päť rokov s 20.000 či 50.000 najazdenými kilometrami. "V prvom rade je vhodné kontaktovať autorizovaný servis a overiť si, či nie sú na vozidlo vyhlásené zvolávacie akcie od výrobcu," podotkla spoločnosť. Ak sú, treba sa spýtať, či je nutné prísť si rovno pre úpravu, alebo stačí počkať na pravidelnú servisnú prehliadku. Podľa spoločnosti je tiež dôležité poznať podmienky záruky od výrobcu. "Mnohé vozidlá majú dnes predĺženú záruku, nad rámec dvoch rokov daných zákonom," dodala.



Pri kúpe staršieho ojazdeného auta od päť do desať rokov so 100.000 až 150.000 najazdenými kilometrami spoločnosť radí ihneď vymeniť motorový olej a filter, prípadne aj ďalšie prevádzkové kvapaliny. "Do ruky si zoberte servisný plán a pozorne ho skontrolujte. Podľa presného počtu najazdených kilometrov a podľa veku v ňom nájdete predpísané úkony, ktoré treba urobiť,“ dodala spoločnosť s tým, že napríklad výmena rozvodového remeňa býva predpísaná po najazdení zhruba 160.000 kilometrov, ale často tiež po ôsmich až desiatich rokoch.



Odborníci neodporúčajú kupovať si lacné ojazdené auto do 4000 eur tesne pred dlhou cestou. "Počas prvých mesiacov prevádzky sa totiž prejavia všetky potenciálne problémy a takéto záležitosti je lepšie riešiť v pokoji domova," poznamenala spoločnosť. Pri takýchto vozidlách odporúča hneď po kúpe vymeniť prevádzkové náplne ako chladiaca kvapalina, brzdová a servo kvapalina, náplne prevodovky, rozvodovky a podobne.