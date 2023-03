Via Iuris kritizuje spôsob prijímania stavebnej legislatívy v NRSR

Bratislava 22. marca (TASR) - Spôsob prijímania poslaneckých návrhov týkajúcich sa stavebnej legislatívy vrátane reformy povoľovaní veľkých stavieb, predstavuje totálnu deštrukciu legislatívneho procesu. Upozorňuje na to organizácia Via Iuris.



"Je šialené, aby takáto zásadná reforma, najväčšia od revolúcie, bola predložená do parlamentu formou poslaneckých návrhov, o ktorých neprebehla žiadna odborná diskusia ani verejné pripomienkovanie," zdôraznila právnička Via Iuris Ivana Figuli.



Podľa organizácie sa tak deje v rozpore s európskou aj medzinárodnou legislatívou. Priblížila, že parlament prejednáva 68 noviel zákonov súvisiacich s prijatím novej stavebnej legislatívy predložených v podobe troch poslaneckých návrhov.



Sme rodina podľa organizácie poslaneckým návrhom oslabuje práva verejnosti a navrhuje také povoľovacie procesy, v ktorých bude rýchlosť na úkor ochrany životného prostredia a práv verejnosti. Návrh podľa Via Iuris odoberá verejnosti právo odvolať sa proti rozhodnutiu zo zisťovacieho konania a proti záverečnému stanovisku v EIA.



"Rôzne skupiny koaličných poslancov predkladajú k jednej reforme dva rôzne, absolútne nekompatibilné poslanecké návrhy. Jeden odráža predstavu ministerstva životného prostredia, druhý záujmy Sme rodina," upozornila Via Iuris.