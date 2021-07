Via Iuris žiada stiahnutie stavebných zákonov

Bratislava 16. júla (TASR) - Občianske združenie Via Iuris a ďalšie organizácie znovu žiadajú stiahnutie legislatív týkajúcich sa stavebníctva, ktoré podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) v júni predložil do opätovného medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Zmeny totiž považujú za minimálne.



Zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe podľa združení naďalej uprednostňujú záujmy developerov pred verejným záujmom. "Navyše, pri ich príprave ignorovali pravidlá tvorby zákonov, sú napísané nekvalitne a v rozpore s medzinárodnou legislatívou," uviedli organizácie.



Združenia tiež dali do pozornosti hromadnú pripomienku Via Iuris, WWF Slovensko, SOS Birdlife Slovensko, Slovensko.Digital a občianskeho združenia Pre dolinu, ktorú môžu ľudia aj naďalej podpisovať na petičnom portáli. Už pri legislatívach, ktoré Holý predložil ešte v máji, odovzdali združenia hromadnú pripomienku, ktorú podporilo viac než 11.000 ľudí. Úrad podpredsedu vlády vtedy legislatívy stiahol a prepracoval, podľa združení však nie dostatočne.



"Žiadame úplné stiahnutie navrhovaných zákonov a ich kompletné prepracovanie. Stavebné zákony musia zabezpečiť, aby práva verejnosti a developerov boli vyvážené, musia chrániť záujmy všetkých, nielen úzkej skupiny ľudí. Zároveň zákony musia byť napísané kvalitne, zrozumiteľne a v súlade so slovenskou a medzinárodnou legislatívou," uviedla advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.