Via Pribina dokončila ďalšiu etapu obnovy rýchlostnej cesty R1

Bratislava 4. októbra (TASR) - Via Pribina, koncesionár rýchlostnej cesty R1, dokončil rekonštrukciu 52-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 v smere na Banskú Bystricu, ako aj severného obchvatu a križovatiek Kostiviarska a Cementárenská v Banskej Bystrici.



Výmenu asfaltových krytov zrealizovala spoločnosť Eurovia SK o dva mesiace skôr než bol pôvodný plán. Výmena povrchu je najnovšou etapou v programe obnovy rýchlostnej cesty R1 Via Pribina, ktorý spustili v roku 2023. Ďalšiu, už záverečnú tretiu fázu zrealizujú v roku 2026 na celom úseku rýchlostnej cesty v smere do Bratislavy. Na konci tejto fázy bude dokončená úprava povrchu celej rýchlostnej cesty Via Pribina a jej križovatiek, čo predstavuje najväčšie modernizačné práce od začiatku prevádzky v roku 2011.



R1 je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva tohto rozsahu na Slovensku. Spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km počas 30 rokov. Konzorcium Via Pribina pozostáva zo spoločností VINCI Concessions a Meridiam. Ako výherca výberového konania spoločnosť uzatvorila koncesnú zmluvu so Slovenskou republikou 23. marca 2009.