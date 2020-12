Viac ako 200000 registrovaných vozidiel nemá povinné zmluvné poistenie

Bratislava 14. decembra (TASR) - Na Slovensku existuje viac ako 200.000 vozidiel, na ktoré ich majitelia nemajú uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Je to približne šesť percent z ich celkového počtu, upozornila v pondelok Wüstenrot poisťovňa na základe porovnania počtu evidovaných vozidiel a údajov Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP).



V septembri štát evidoval 3,3 milióna automobilov, no SKP evidovala v tom istom mesiaci len 3,1 milióna poistených vozidiel. "Porovnaním týchto dvoch štatistík vychádza, že na Slovensku bolo v septembri 2020 bez povinného zmluvného poistenia približne každé sedemnáste auto," spresnila Jana Podoláková, riaditeľka Úseku vývoja produktov Wüstenrot poisťovne. Podľa Podolákovej však nejde o netradičný úkaz, lebo približné rovnaké percento vozidiel bez PZP sa odhaduje dlhodobo.



Pri nehode, ktorú spôsobí vozidlo bez zákonnej poistky, sa do problematickej situácie dostáva predovšetkým vlastník vozidla bez PZP. Majiteľ poškodeného auta bude odškodnený z poistného garančného fondu SKP. No fond si škodu bude vymáhať od držiteľa nepoisteného vozidla, ktoré škodu spôsobilo.



Povinnosť uzatvoriť PZP má zo zákona každý držiteľ vozidla s evidenčným číslom. Plnenie tejto povinnosti kontroluje príslušný okresný úrad, ktorý môže za jej porušenie uložiť pokutu až do výšky 3320 eur.