Viac ako 50 % potenciálnych kupcov áut uvažuje o elektrickom vozidle

ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Singapur 4. júna (TASR) - Počet ľudí vo svete, ktorí si chcú kúpiť elektrické vozidlo (EV), prvýkrát prekročil hranicu 50 %. Ukázala to najnovšia štúdia spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.Približne 52 % opýtaných uviedlo, že má záujem o elektrické vozidlo, čo predstavuje nárast o 22 percentuálnych bodov za dva roky údajov EY.Podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo približne 13.000 ľudí z 18 krajín, väčšina spotrebiteľov zvažuje kúpu elektromobilu najmä z dôvodu ochrany životného prostredia.Prvýkrát sa ako kľúčový problém objavili aj zvyšujúce sa penále pre vozidlá so spaľovacím motorom, poznamenala EY." povedal Benjamin Chiang, vedúci sektora EY pre región ASEAN (združenie krajín juhovýchodnej Ázie).Zo štúdie EY vyplýva, že ku kúpe elektromobilu sa najviac prikláňajú ľudia v Taliansku, Číne a Južnej Kórei, zatiaľ čo spotrebitelia v Austrálii a USA sú najmenej odhodlaní. V Singapure si 56 % respondentov chce kúpiť elektromobil.Približne 88 % globálnych spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť elektromobily, je tiež ochotných akceptovať príplatok, pričom 35 % je ochotných zaplatiť príplatok 20 % alebo viac, čo je v súlade so zisteniami z roku 2021.Pokiaľ ide o vodičov na celom svete, ktorí už vlastnia elektrické vozidlá, EY uviedla, že sa teraz menej obávajú toho, ako ďaleko môžu prejsť na jedno nabitie, alebo o infraštruktúru nabíjania.Väčšina opýtaných vlastníkov EV, presnejšie 81 %, používa domáce nabíjacie zariadenia aspoň raz týždenne, zatiaľ čo nákupné centrá alebo maloobchodné predajne sú najpreferovanejšie miesta nabíjania mimo domácností.Expert EY v oblasti dopravy Tony Canavan teraz očakáva, že s rastúcou infraštruktúrou a zlepšovaním kvality batérií budú klesať obavy týkajúce sa nabíjacích zariadení a sortimentu elektrických vozidiel.