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Viac ako 50.000 domácností požiadalo o príspevok na elektromobil
Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára tohto roku.
Autor TASR
Berlín 13. júna (TASR) - Záujem o príspevok z nového programu na podporu kúpy elektromobilov v Nemecku za prvé tri týždne jeho trvania prejavilo už viac ako 50.000 žiadateľov, oznámil v piatok (12. 6.) minister životného prostredia Carsten Schneider. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Väčšina žiadostí sa týkala plne elektrických áut. „Nie je to žiadne prekvapenie - elektromobily sú stále lepšie, je viac nabíjacích staníc a konečne sú k dispozícii aj malé a cenovo dostupné modely,“ povedal Schneider. Je dôležité, aby boli elektromobily dostupné aj pre domácnosti, ktoré si ich doteraz nemohli dovoliť, zdôraznil. „Čísla ukazujú, že sociálne odstupňovanie podporného programu funguje,“ poznamenal minister.
Značná časť žiadostí pochádza z domácností so zdaniteľným príjmom nižším ako 45.000 eur. Podľa údajov ministerstva životného prostredia z celkového počtu 51.128 žiadostí podaných od 19. mája 2026 pripadalo 46.157 na plne elektrické autá alebo vozidlá s palivovými článkami. Ďalších 4971 žiadostí sa týkalo hybridných vozidiel alebo vozidiel s predĺžením dojazdu.
Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára tohto roku. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. Finančné prostriedky by mali stačiť na 800.000 vozidiel.
Väčšina žiadostí sa týkala plne elektrických áut. „Nie je to žiadne prekvapenie - elektromobily sú stále lepšie, je viac nabíjacích staníc a konečne sú k dispozícii aj malé a cenovo dostupné modely,“ povedal Schneider. Je dôležité, aby boli elektromobily dostupné aj pre domácnosti, ktoré si ich doteraz nemohli dovoliť, zdôraznil. „Čísla ukazujú, že sociálne odstupňovanie podporného programu funguje,“ poznamenal minister.
Značná časť žiadostí pochádza z domácností so zdaniteľným príjmom nižším ako 45.000 eur. Podľa údajov ministerstva životného prostredia z celkového počtu 51.128 žiadostí podaných od 19. mája 2026 pripadalo 46.157 na plne elektrické autá alebo vozidlá s palivovými článkami. Ďalších 4971 žiadostí sa týkalo hybridných vozidiel alebo vozidiel s predĺžením dojazdu.
Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára tohto roku. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. Finančné prostriedky by mali stačiť na 800.000 vozidiel.