Viac ako 60 % firiem na Slovensku má problém obsadiť pracovné miesta

Bratislava 22. septembra (TASR) - Ťažkosti s obsadzovaním pracovných miest má na Slovensku 63 % firiem, pričom 24 % z nich nedokáže obsadiť všetky plánované miesta. Pre spoločnosti je výzvou aj zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej spoločnosti Talent Solutions, ktorý tento týždeň prezentovala Britská obchodná komora v SR.



"Podľa výsledkov prieskumu dochádza k stabilizácii na trhu práce, avšak zamestnávatelia čelia výzvam, ako je odliv mozgov a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily," uviedla generálna riaditeľka personálnej spoločnosti Ivana Heretik Vačoková.



Doplnila, že 87 % firiem vlani zvýšilo mzdy svojim zamestnancom, najviac od šesť do desať percent. O menej ako tri percentá zvýšilo platy len sedem percent spoločností.



Prieskum poukázal aj na to, aké odmeny a benefity najčastejšie poskytujú zamestnávatelia svojim pracovníkom. Na prvom mieste je finančný bonus za pracovný výkon, ktorý vypláca zamestnancom 62 % firiem. Ďalej nasledujú odmeny, ktoré súvisia s výsledkami spoločností a 13. plat, ktorý vypláca 42 % spoločností.



Riaditeľka priblížila, že fluktuácia zamestnancov sa za obdobie rokov 2023 až 2024 zvýšila v priemere o 1,6 % na 10,6 %. Ešte v tomto roku plánuje podľa nej 48 % spoločností zvýšiť počet pracovníkov. V porovnaní s minulým rokom znížilo počet zamestnancov 17 % firiem.



Najväčšou výzvou pre firmy zostáva zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Jedným z dôvodov je administratívna záťaž pre zamestnávateľov, ktorí musia komunikovať s úradmi práce. V prieskume uviedlo až 54 % spoločností, že nezamestnáva žiadnych cudzincov.