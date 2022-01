PRIESKUM: Ľudia by chceli kupovať nehnuteľnosti aj napriek rastu cien

Bratislava 23. januára (TASR) - Odkladať kúpu nehnuteľnosti v hlavnom meste môže vyjsť draho vzhľadom na dlhodobý rast cien. Tie v priebehu roka v závislosti od mestskej časti narástli aj o 33 %. Napriek tomu viac ako 89 % potenciálnych kupujúcich plánuje kúpu nehnuteľnosti realizovať v horizonte 3 až 12 mesiacov, alebo im to vôbec neponáhľa. Pritom 10 % potenciálnych kupujúcich je ochotných realizovať kúpu ihneď. Vyplýva z prieskumu preferencií spoločnosti RK Herrys.



Realitný trh v Bratislave je dlhodobo poznačený neustálym rastom cien nehnuteľností. Ten je spôsobený zvyšujúcim sa dopytom a prehlbujúcim sa nedostatkom dostupných nehnuteľností na trhu novostavieb, ako aj sekundárnom trhu. Ako ukázal prieskum, takmer dve tretiny opýtaných počíta s ďalším rastom cien v hlavnom meste. Približne 80 % respondentov, ktorí si plánujú kúpiť nehnuteľnosť na bývanie, váha a kúpu odkladá. V porovnaní s nimi sa investiční nákupcovia rozhodujú promptne a nad kúpou neváhajú.



Ceny podľa spoločnosti tak skoro neklesnú a ak to niekto myslí s kúpou nehnuteľnosti vážne obzvlášť pre vlastné bývanie, nemal by vyčkávať. "Našim klientom sa vždy snažíme vysvetliť, že pri kúpe nehnuteľnosti musia uvažovať ako investor. Odkladom kúpy, aj keď na vlastné užívanie, dávajú priestor investorom, a teda ďalšiemu rastu cien v čase," konštatoval zakladajúci partner spoločnosti Filip Žoldák.



Čo sa týka financovania, tak viac ako 70 % opýtaných plánuje kúpu financovať prostredníctvom hypotekárneho úveru. Približne 75 % respondentov považuje kúpu nehnuteľnosti stále za najlepšie uložené peniaze a investíciu s malým rizikom. Okolo 30 % opýtaných respondentov plánuje kúpiť nehnuteľnosť ako investíciu a chrániť tak svoje úspory pred možnou infláciou.



Najviac záujemcov hľadá nové bývanie vo veku tridsať rokov, následne za nimi si bývanie hľadajú štyridsiatnici. Prieskum ukázal, že väčšina z nich hľadá najmä väčšie byty, no aktuálna ponuka neodráža ich potreby a ani ich finančné možnosti. Na konci je väčšina nútená urobiť ústupok, respektíve kompromis, veľakrát na úkor lokality. Lokalita pritom zostáva stále kľúčovým a najdôležitejším faktorom pri výbere nehnuteľnosti. Záujemcovia preferujú ľahko dostupné, no zároveň tiché lokality, pričom najatraktívnejšou je stále Staré Mesto, tesne po ňom nasleduje Ružinov.