Viac ako 900.000 eur pôjde na kompenzáciu farmárom za spotrebnú daň

Bratislava 20. septembra (TASR) - Nevyčerpané kapitálové výdavky rezortu pôdohospodárstva z rokov 2021 a 2022 budú použité na kompenzáciu farmárom za spotrebnú daň z minerálnych olejov. Ide o výdavky vo výške 925.171 eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Dôvodom nedočerpania účelovo viazaných kapitálových výdavkov je hlavne časové hľadisko, a to najmä neskoré dodanie kapitálových aktív a dlhotrvajúce procesy verejného obstarávania. Napriek faktu, že MPRV SR vyvíjalo snahu na ich realizáciu, objektívne dôvody znemožňujú ich čerpanie do konca tohto roka na daný účel," objasnil rezort.



V záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov a na základe analýzy potrieb kapitálových výdavkov, rezort navrhol nevyužité financie použiť na kompenzáciu farmárom formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov v poľnohospodárskej prvovýrobe.



Podpora štátnej pomoci tak bude poskytnutá prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), vo forme platby pevne stanovenej sumy kompenzácie spotrebnej dane. Štandardizovaná spotreba sa stanoví do výšky 0,347 eura na liter spotrebovaného minerálneho oleja.