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Viac ako dve tretiny PZP zmlúv už obsahujú aj pripoistenie
Za obdobie január až september 2026 tvoril podľa údajov portálu podiel zmlúv s aspoň jedným doplnkovým krytím 67,7 % všetkých uzatvorených PZP, zatiaľ čo vlani to bolo 60 %.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Poškodené čelné sklo, úraz, vandalizmus, nečakaná zrážka so zverou či auto zničené krupobitím. Tieto aj ďalšie škody môžu motoristi riešiť aj bez komplexného havarijného poistenia. Čoraz viac majiteľov vozidiel siaha po povinnom zmluvnom poistení (PZP) rozšíreným o ochranu pred vybranými rizikami. Aspoň jedno takéto krytie okrem samotnej zodpovednosti za škodu obsahovali za prvých deväť mesiacov tohto roka vyše dve tretiny uzatvorených PZP zmlúv, vyplýva z analýzy porovnávacieho portálu Superpoistenie.sk.
„Povinné zmluvné poistenie má v prvom rade chrániť pred finančnými následkami škôd spôsobených našou prevádzkou vozidla iným osobám. Opravu vlastného vozidla však štandardne nepokrýva. Motoristi, ktorí nechcú či nemôžu platiť za komplexné havarijné poistenie, majú preto možnosť rozšíriť svoje PZP o konkrétne riziká a majetkové ujmy,“ vysvetlil výkonný riaditeľ spoločnosti Vladimír Cvik.
Za obdobie január až september 2026 tvoril podľa údajov portálu podiel zmlúv s aspoň jedným doplnkovým krytím 67,7 % všetkých uzatvorených PZP, zatiaľ čo vlani to bolo 60 %. Väčší záujem o pripoistenia k povinnému poisteniu je podľa odborníka spôsobený predovšetkým troma faktormi. Prvým je nová a veľmi široká ponuka pripoistení a balíkov autopoistenia, druhým pokles kúpyschopnosti obyvateľstva a nižší záujem o nepovinné a drahšie havarijné poistenie a tretím dôvodom je fakt, že niektoré poisťovne majú niektoré z pripoistení zahrnuté už vo svojom základnom produkte.
„Pri výbere poistenia je dôležité nájsť rozumný pomer medzi cenou a tým, pred akými potenciálnymi rizikami a škodami chceme auto chrániť. Nie každý motorista potrebuje rovnaký rozsah krytia. Napríklad pri staršom vozidle môže dávať zmysel poistiť si najmä tie situácie, pri ktorých by strata vozidla či jeho oprava znamenala nečakaný zásah do rodinného rozpočtu,“ zdôraznil Cvik.
Podľa údajov portálu patrí v tomto roku medzi najčastejšie vyberané a naviac platené riziká živel, ktorý si prikupuje 7,9 % motoristov. Nasleduje stret so zverou s podielom 7,7 % a čelné sklo alebo všetky sklá, ktoré si dojedná 4,6 % vodičov osobných áut. Pri medziročnom porovnaní tak záujem o pripoistenie živel vzrástol o 86 %, stret so zverou si prikúpilo o 75 % a pripoistenie skiel o 88 % viac klientov.
Rekordérmi v medziročných nárastoch sú pripoistenia náhradné vozidlo (+365 %) a vandalizmus (+361 %). Viac ako dvojnásobne vzrástol tiež záujem o PZP, ktoré obsahovalo poistenie pneumatík (+103 %), odcudzenie auta (+182 %) či malá škoda na vlastnom aute v dôsledku vlastnej viny (+112 %).
Nižšia cena za jednotlivé riziko podľa odborníka neznamená automaticky výhodnejšie riešenie. Každé riziko môže mať stanovený konkrétny limit alebo môže byť bezlimitné až do plnej výšky škody. Rozsah ochrany je rozdielny, preto aj cena krytia bude v porovnávaní poisťovní rozdielna.
„Rozšírené PZP môže pokryť vybrané škody na vlastnom aute, no nikdy by sa nemalo automaticky zamieňať za komplexné havarijné poistenie. Rozhodujúce sú najmä limity poistného plnenia, spoluúčasti, šírka poistených rizík a konkrétne situácie, na ktoré sa ochrana vzťahuje. Klient môže mať napríklad poistený priamy stret so zvieraťom, ale škoda spôsobená nárazom do stromu pri snahe vyhnúť sa mu už nemusí byť krytá,“ upozornil Cvik.
„Povinné zmluvné poistenie má v prvom rade chrániť pred finančnými následkami škôd spôsobených našou prevádzkou vozidla iným osobám. Opravu vlastného vozidla však štandardne nepokrýva. Motoristi, ktorí nechcú či nemôžu platiť za komplexné havarijné poistenie, majú preto možnosť rozšíriť svoje PZP o konkrétne riziká a majetkové ujmy,“ vysvetlil výkonný riaditeľ spoločnosti Vladimír Cvik.
Za obdobie január až september 2026 tvoril podľa údajov portálu podiel zmlúv s aspoň jedným doplnkovým krytím 67,7 % všetkých uzatvorených PZP, zatiaľ čo vlani to bolo 60 %. Väčší záujem o pripoistenia k povinnému poisteniu je podľa odborníka spôsobený predovšetkým troma faktormi. Prvým je nová a veľmi široká ponuka pripoistení a balíkov autopoistenia, druhým pokles kúpyschopnosti obyvateľstva a nižší záujem o nepovinné a drahšie havarijné poistenie a tretím dôvodom je fakt, že niektoré poisťovne majú niektoré z pripoistení zahrnuté už vo svojom základnom produkte.
„Pri výbere poistenia je dôležité nájsť rozumný pomer medzi cenou a tým, pred akými potenciálnymi rizikami a škodami chceme auto chrániť. Nie každý motorista potrebuje rovnaký rozsah krytia. Napríklad pri staršom vozidle môže dávať zmysel poistiť si najmä tie situácie, pri ktorých by strata vozidla či jeho oprava znamenala nečakaný zásah do rodinného rozpočtu,“ zdôraznil Cvik.
Podľa údajov portálu patrí v tomto roku medzi najčastejšie vyberané a naviac platené riziká živel, ktorý si prikupuje 7,9 % motoristov. Nasleduje stret so zverou s podielom 7,7 % a čelné sklo alebo všetky sklá, ktoré si dojedná 4,6 % vodičov osobných áut. Pri medziročnom porovnaní tak záujem o pripoistenie živel vzrástol o 86 %, stret so zverou si prikúpilo o 75 % a pripoistenie skiel o 88 % viac klientov.
Rekordérmi v medziročných nárastoch sú pripoistenia náhradné vozidlo (+365 %) a vandalizmus (+361 %). Viac ako dvojnásobne vzrástol tiež záujem o PZP, ktoré obsahovalo poistenie pneumatík (+103 %), odcudzenie auta (+182 %) či malá škoda na vlastnom aute v dôsledku vlastnej viny (+112 %).
Nižšia cena za jednotlivé riziko podľa odborníka neznamená automaticky výhodnejšie riešenie. Každé riziko môže mať stanovený konkrétny limit alebo môže byť bezlimitné až do plnej výšky škody. Rozsah ochrany je rozdielny, preto aj cena krytia bude v porovnávaní poisťovní rozdielna.
„Rozšírené PZP môže pokryť vybrané škody na vlastnom aute, no nikdy by sa nemalo automaticky zamieňať za komplexné havarijné poistenie. Rozhodujúce sú najmä limity poistného plnenia, spoluúčasti, šírka poistených rizík a konkrétne situácie, na ktoré sa ochrana vzťahuje. Klient môže mať napríklad poistený priamy stret so zvieraťom, ale škoda spôsobená nárazom do stromu pri snahe vyhnúť sa mu už nemusí byť krytá,“ upozornil Cvik.