Viac ako milión najazdených kilometrov za čistejšie oceány
Nový rekord v počte najazdených kilometrov aj v počte účastníkov v rámci medzinárodnej výzvy „GWcycles“. Desať ton plastového odpadu bude odstránených z riek a pobrežných oblastí.
Autor OTS
Lauterach 24. novembra (OTS) - Štvrtý ročník medzinárodnej cyklistickej iniciatívy spoločnosti Gebrüder Weiss, s názvom “GWcycles,” priniesol nový rekord: približne 800 účastníkov spolu najazdilo 1 047 998 kilometrov (v roku 2024 to bolo 768 800 kilometrov a 600 účastníkov) – čo zodpovedá viac ako 26 cestám okolo sveta. Cyklistickí nadšenci z celého sveta tak nielen zlepšili svoju fyzickú kondíciu, ale zároveň významne prispeli k ochrane oceánov.
Účastníci z celého sveta zaznamenávali kilometre pre GWcycles. Na obrázku: Cyklistka pred Kapitolom vo Washingtone, D.C. (Zdroj: Gebrüder Weiss)
Pod mottom „Bicyklujeme za čistejšie oceány“ spoločnosť motivovala zamestnancov aj verejnosť, aby od apríla do októbra najazdili čo najviac kilometrov. Za každých 100 000 kilometrov sa Gebrüder Weiss zaviazala financovať odstránenie jednej tony plastového odpadu z riek a pobrežných oblastí juhovýchodnej Ázie. Vďaka vynikajúcemu výsledku – viac ako milión kilometrov – bude do konca roka zozbieraných desať ton odpadu. Partnerom projektu je CleanHub, berlínska environmentálna technologická organizácia, ktorá buduje udržateľné systémy nakladania s odpadom v silne znečistených regiónoch.
Dvaja nadšení cyklisti v Malajzii. (Zdroj: Gebrüder Weiss)
„Cyklistika má zmysel – pre seba aj pre životné prostredie. A práve o tom je naša iniciatíva GWcycles,“ uviedol Frank Haas, vedúci oddelenia marketingu a komunikácie v spoločnosti Gebrüder Weiss. „Ukazuje aj silu komunity. Sme hrdí na našu rastúcu globálnu cyklistickú komunitu, ktorá sa opäť spojila naprieč hranicami, aby podporila ochranu životného prostredia.“
Zamestnanec Gebrüder Weiss zo Slovenska zdoláva poriadne prevýšenie. (Zdroj: Gebrüder Weiss)
Aby si boli účastnici cyklo promo dostatočne motivovaní, Gebrüder Weiss opäť ponúkol atraktívne ceny za dosiahnutie míľnikov a zverejnil rebríček s porovnaním najazdených vzdialeností. Tento rok sa najlepším cyklistom stal Kristian Buljan z Nemecka, ktorý prešiel 19 022 kilometrov.
Niekoľko pobočiek Gebrüder Weiss ocenilo svojich najúspešnejších uamestnanov v promo. Na obrázku: Líder s najvyššímpočtom najazdených kilometrov na Slovensku. (Zdroj: Gebrüder Weiss)
Viac informácií: https://info.gw-world.com/cycling-for-the-seas
Spolu s partnerskou spoločnosťou CleanHub bude v juhovýchodnej Ázii odstránených desať ton plastového odpadu z oceánov. (Zdroj: CleanHub)
O spoločnosti CleanHub
Spoločnosť CleanHub so sídlom v Berlíne, založená v roku 2020, poskytuje škálovateľné riešenie znečistenia plastmi. Spája pobrežné komunity so správnym zberom odpadu tam, kde predtým neexistoval, a vytvára bezpečné a dôstojné pracovné miesta v miestnych komunitách. Spoločnosti môžu podporiť túto misiu financovaním zberu odpadu, ktorý by sa inak nezozbieral. www.cleanhub.com
O spoločnosti:
Spoločnosť Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v rakúskom Lauterachu je globálnym poskytovateľom komplexných logistických služieb s približne 8 600 zamestnancami a 180 vlastnými pobočkami. Naposledy spoločnosť dosiahla ročný obrat 2,71 miliardy eur (2024). Jej portfólio zahŕňa dopravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Kombinácia digitálnych a fyzických odborných znalostí umožňuje spoločnosti rýchlo a pružne reagovať na potreby zákazníkov. Rodinná spoločnosť, ktorej história v dopravnom odvetví siaha viac ako 500 rokov do minulosti, je dnes vďaka širokej škále ekologických, ekonomických a sociálnych opatrení považovaná za priekopníka aj v oblasti udržateľného hospodárenia.
Na Slovensku pôsobí spoločnosť Gebrüder Weiss spol. s r.o. od roku 1993, v súčasnosti zamestnáva 200 zamestnancov v 4 pobočkách. Poskytuje vnútroštátne a aj medzinárodné pozemné prepravy, leteckú a námornú prepravu, skladovú logistiku a komplexné logistické riešenia šité na mieru.
