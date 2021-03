Viac ako polovica európskych investorov chce navýšiť kapitál do realít

Bratislava 31. marca (TASR) – Zhruba 60 % investorov naprieč celou Európou zameraných na realitný trh avizuje, že tento rok investuje do nehnuteľností viac ako vlani. Cieľom je zvýšenie likvidity trhu. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Takmer 75 % z respondentov, ktorí avizovali tohtoročné navýšenie svojich investícií, chce investovať o 10 % viac ako vlani.



Prieskum tiež ukázal, že na základe záujmu investorov by sa z koronakrízy v oblasti investícií do nehnuteľností v rámci Európy malo zotaviť ako prvé Nemecko. Podporuje to aj fakt, že objemy nemeckých investícií vlani poklesli len o päť percent. Pre investorov je príťažlivý aj Londýn. V prvej päťke preferovaných miest sa umiestnili aj Berlín, Frankfurt, Paríž a Amsterdam.



V rámci strednej a východnej Európy by sa najrýchlejšieho oživenia mali podľa prieskumu dočkať Poľsko a Česko. Aj keď každý druhý investor v tomto regióne naznačil, že tento rok chce zvýšiť svoju transakčnú aktivitu, investori sú opatrnejší. Najviac vyhľadávanými investíciami sú totiž základné stabilizované aktíva s dlhodobými nájomnými zmluvami.



Najväčší záujem investorov smeruje aj naďalej ku kancelárskym nehnuteľnostiam (35 %), do popredia sa však čoraz viac dostávajú aj tie rezidenčné (24 %). Záujem investorov pretrváva aj pri priemyselných a logistických nehnuteľnostiach (22 %). "Aj vzhľadom na tieto zistenia nie je prekvapením, že na týchto troch realitných trhoch zaznamenávame najvyššie ceny. Väčšina investorov naopak očakáva značné zľavy v rámci maloobchodných a hotelových nehnuteľností. Rovnaké predpoklady majú aj v prípade kancelárskych nehnuteľností nižšej kvality," dodala spoločnosť.



Čo sa týka Slovenska, investície zväčša kopírovali európsky vývoj. Aj tu vlani klesol objem investícií do komerčných nehnuteľností a dominovali investície do industriálnych a kancelárskych realít. "Na rozdiel od západnej Európy, kde je rezidenčný sektor objemom investícií už druhý najväčší, Slovensko túto oblasť nehnuteľností zatiaľ len objavuje," okomentoval obchodný riaditeľ spoločnosti na Slovensku Ľubor Procházka s tým, že si myslí, že najbližšie roky naberú investície do tohto sektora na intenzite aj na Slovensku.