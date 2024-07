Viac ako polovica nemocníc v Nemecku sa obáva platobnej neschopnosti

Mníchov 11. júla (TASR) - Nemecké nemocnice čelia stupňujúcim sa finančným ťažkostiam. Viac ako polovica zo 650 oslovených riadiacich pracovníkov nemocníc považuje platobnú schopnosť svojich zariadení za ohrozenú, dokonca až za veľmi ohrozenú, oznámila vo štvrtok poradenská spoločnosť Roland Berger na základe výsledkov svojho prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Obavu, že do konca tohto roka by mohli čeliť platobnej neschopnosti, vyjadrilo v priemere 28 % nemocníc. Pod značným tlakom sú ako malé, tak aj veľké zdravotnícke zariadenia, vrátane univerzitných nemocníc, uviedol Peter Magunia, partner spoločnosti Roland Berger. Za minulý rok vykázalo v Nemecku stratu 70 % nemocníc. "Domnievame sa, že vzhľadom na hospodársku situáciu a likviditu dôjde v blízkej budúcnosti k ďalšiemu zatváraniu nemocníc," povedal Magunia.



Výsledky prieskumu zodpovedajú pesimistickým hodnoteniam Nemeckého združenia nemocníc (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG). Začiatkom tohto roka združenie upozornilo na bezprecedentnú ťažkú hospodársku situáciu. Podľa jeho údajov vyhlásilo v roku 2023 platobnú neschopnosť 40 nemocníc v celej krajine a tento rok by mohol priniesť nový negatívny rekord.



Nemecká vláda prisľúbila, že financovanie nemocníc postaví na pevný základ. Reforma má vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2025, v nemocniciach však stále panuje neistota, povedal Magunia. "V súčasnosti žiadna nemocnica nevie vypočítať účinky reformy nemocníc a rozčleniť ich takpovediac na svoju organizáciu. Neexistuje žiadny model, ani taký, ktorý by bol k dispozícii, ani taký, ktorý by si mohli takpovediac samy nastaviť," vysvetlil.



V strednodobom a dlhodobom horizonte budú podľa odborníkov mnohé nemocnice prinútené zlúčiť sa. Veľa nemocníc nedokáže prežiť samostatne, ale len ako súčasť skupiny, uzavrel Magunia.