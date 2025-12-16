< sekcia Ekonomika
Viac ako polovica pobrežných veterných turbín je v čínskych vodách
Centrum konštatovalo, že na jar tohto roka bolo vo svete v prevádzke 15.100 pobrežných turbín.
Autor TASR
Düsseldorf 16. decembra (TASR) - Čína výrazne zväčšila svoju kapacitu výroby elektriny v pobrežných veterných parkoch a v súčasnosti sa na počte morských veterných turbín podieľa viac ako polovicou. Ukázali to satelitné dáta Nemeckého výskumného centra pre letectvo a vesmír (DLR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Čína jasne prebehla Európu a Veľkú Britániu,“ uviedlo v utorok DLR. Centrum konštatovalo, že na jar tohto roka bolo vo svete v prevádzke 15.100 pobrežných turbín. Z nich 51 percent bolo v čínskych vodách, 26 percent vo vodách Európskej únie a 19 percent v britských vodách. Pred štyrmi rokmi bolo celosvetovo v prevádzke 9447 pobrežných turbín, pričom len 39 percent z nich patrilo Číne.
„Práve rok 2021 bol bodom obratu. Z viac ako 3400 vybudovaných veterných turbín 77 percent patrilo Číne, 10 percent Veľkej Británii a 5 percent Európskej únii,“ povedal analytik DLR Thorsten Höser.
