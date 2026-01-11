< sekcia Ekonomika
Viac ako polovica pracujúcich Nemcov je otvorená zmene zamestnania
Autor TASR
Berlín 11. januára (TASR) - Viac ako polovica pracujúcej populácie v Nemecku je otvorená prípadnej zmene zamestnania. Poukázali na to výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil v decembri 2025 na objednávku pracovného portálu Indeed na vzorke približne tisíc zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podiel respondentov, ktorí si vedia predstaviť, že by vykonávali inú prácu, dosiahol 57,7 %, čo je o takmer o tri percentuálne body viac ako v decembri 2024, keď ich bolo 55 %. Každý tretí účastník prieskumu by zároveň chcel zmeniť prácu do polovice tohto roka. Zároveň približne 70 % respondentov uviedlo, že sú so svojou súčasnou prácou spokojní. Napriek tomu takmer polovica z nich zvažuje odchod. Medzi hlavnými dôvodmi respondenti spomenuli lepší plat (41 %) alebo viac príležitostí na osobný rozvoj (30 %). Zlé pracovné podmienky, ako napríklad nedostupnosť práce z domu, označilo za možný dôvod na zmenu 26 % účastníkov.
„Vzhľadom na zvýšené životné náklady v posledných rokoch je logické, že plat zohráva úlohu pri zvažovanej zmene zamestnania,“ komentoval výsledky prieskumu Frank Hensgens, generálny riaditeľ spoločnosti Indeed.
Straty zamestnania sa v tomto roku obáva každý piaty respondent (20 %), pričom viac ako polovica z nich považuje za dôvod súčasnú ekonomickú situáciu. Veľká väčšina (63 %) verí, že si svoju prácu udržia.
