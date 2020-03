Viac ako polovica Španielov sa obáva, že pre koronavírus prídu o prácu

Madrid 23. marca (TASR) - Viac ako polovica Španielov (50,8 %) sa obáva straty zamestnania v dôsledku koronavírusovej krízy. Ukázal to online prieskum spoločnosti 40dB pre denník El País.



Väčšina respondentov je tiež presvedčená, že ich firma bude v dôsledku pandémie zatvorená.



Španielska centrálna banka v piatok (20. 3.) varovala, že pre pandémiu nového koronavírusu dôjde k „bezprecedentnému narušeniu“ ekonomickej aktivity v krajine.



Španielska vláda 17. marca oznámila, že vyčlení na zmiernenie dôsledkov pandémie až 200 miliárd eur. Minulý štvrtok (19. 3.) presunul kabinet v Madride 210 miliónov eur regionálnym vládam na zdravotnú starostlivosť.



Španielsko je v rámci Európy jedným z ohnísk nákazy. Ochoreniu COVID-19 už podľahlo viac ako 2000 ľudí a počet nakazených prekročil 33.000.



Prieskum odhalil, že Španieli sa viac obávajú hospodárskych dôsledkov krízy ako o svoje zdravie. Až 53 % respondentov sa domnieva, že je nepravdepodobné, aby vírus chytili. A ak áno, 68 % verí, že sa uzdraví.



Napriek tomu sedem z desiatich respondentov tvrdilo, že dodržiavajú príkazy vlády, aby zostali doma. Kabinet vyhlásil stav núdze a celá krajina je zablokovaná.



Pre blokádu je tak zatvorená väčšina obchodov, tiež múzeá a iné atrakcie. Niekoľko hotelov však zostáva otvorených pre tisíce turistov, ktorí uviazli v Španielsku, vrátane približne 100.000 na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch.



Vláda však minulý štvrtok vydala príkaz na zatvorenie všetkých hotelov a podobných zariadení do 26. marca. V Madride boli dva hotely zmenené na provizórne oddelenia pre pacientov s miernymi príznakmi, čo by malo pomôcť preťaženým nemocniciam.