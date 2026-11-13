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Viac ako polovica žien nemá dostatočnú rezervu na nečakané výdavky
OVB preto podporuje finančnú samostatnosť žien prostredníctvom vzdelávacieho projektu „Finančne slobodná“.
Autor OTS
Bratislava 13. novembra (OTS) - Prieskum agentúry 2muse* pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko (ďalej len „OVB“) ukázal, že 56 % žien vo veku 25 až 65 rokov nemá dostatočnú alebo žiadnu finančnú rezervu na nečakané výdavky a 62 % sa obáva o svoju finančnú budúcnosť. OVB preto podporuje finančnú samostatnosť žien prostredníctvom vzdelávacieho projektu „Finančne slobodná“. Bezplatné workshopy už absolvovalo 199 žien z rôznych regiónov Slovenska. Projekt je súčasťou kampane „Ženy mieria vyššie“.
Finančná samostatnosť nie je len o výške príjmu. Dôležité je aj to, či má žena vlastnú rezervu, prehľad o financiách domácnosti a dostatok informácií potrebných na rozhodovanie o svojej budúcnosti. Vlastná finančná rezerva a prehľad o peniazoch dávajú ženám väčší priestor zvládať nečakané situácie a rozhodovať sa s väčšou istotou.
Výsledky prieskumu ukazujú, že práve finančná rezerva zostáva pre mnohé ženy výzvou. Až 28 % žien nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu na nečakané výdavky a ďalších 28 % disponuje len minimálnou rezervou. Obavy sa pritom vzťahujú aj na ich finančnú situáciu v najbližších dvoch až troch rokoch.
Dôležitosť finančnej pripravenosti ukazuje aj životná skúsenosť jednej z účastníčok workshopu projektu „Finančne slobodná“ v Banskej Štiavnici. Po smrti manžela jej dobre nastavené poistenie pomohlo neprísť o bývanie a zabezpečiť základ pre ňu a jej dve deti.
„Mala som tie poistenia tak dobre urobené, že som neprišla o byt a mala som aj základ pre seba a moje deti,“ opísala svoju skúsenosť. Ďalším ženám by odporučila naučiť sa rozumne investovať a myslieť pritom nielen na seba a svoju starobu, ale aj na svoje deti.
Práve praktické situácie a finančné rozhodnutia sú súčasťou workshopov projektu „Finančne slobodná“. Nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia ho realizuje od júna 2026 a je určený ženám nad 18 rokov. Pod vedením certifikovaných lektorov sa účastníčky venujú témam finančnej rezervy, sporenia, investovania či zabezpečenia na dôchodok.
Súčasťou programu je aj zážitková hra, ktorá simuluje približne 30 rokov života. Účastníčky si v nej môžu vyskúšať rôzne finančné rozhodnutia a ich dôsledky bez toho, aby riskovali vlastné peniaze.
„Finančná sloboda nie je o bohatstve, ale o pokoji. O istote, že ak sa niečo stane, zvládnem to,“ hovorí Nora Čechmánková, riaditeľka OVB Charity & CSR Slovakia. Podľa nej workshopy vytvárajú aj priestor, v ktorom ženy posúvajú ďalej svoje skúsenosti, pýtajú sa na konkrétne situácie a navzájom sa podporujú.
Finančná samostatnosť sa dá docieliť konkrétnymi krokmi. Podľa Nory Čechmánkovej by žena mala mať pod kontrolou najmä štyri dôležité oblasti:
• Vlastný bankový účet a finančnú rezervu – ideálne vo výške, ktorá pokryje výdavky na niekoľko mesiacov.
• Prehľad o spoločných financiách v domácnosti – vedieť, aké sú príjmy, výdavky a finančné záväzky domácnosti.
• Vlastné sporenie na dôchodok – myslieť na finančné zabezpečenie aj v období, keď už nebude pracovať.
• Rozhodovanie o svojej kariére a príjme – mať možnosť ovplyvňovať vlastnú pracovnú aj finančnú budúcnosť.
Aj počas workshopov si účastníčky uvedomujú, aký rozdiel môže priniesť lepšia orientácia vo financiách. Jedna z nich v Dubnici nad Váhom to vystihla slovami: „V hre si dovolíme byť trošku odvážnejšie, ale v živote nás to môže stáť veľmi veľa.“ A práve preto naši certifikovaní lektori vedú ženy k tomu, aby si uvedomili, že dodržiavaním určitých pravidiel finančnej gramotnosti sa dá riziko zmenšiť a potom môžu dosiahnuť aj lepšie výsledky v hospodárení so svojimi financiami.
Finančná samostatnosť nie je len o výške príjmu. Dôležité je aj to, či má žena vlastnú rezervu, prehľad o financiách domácnosti a dostatok informácií potrebných na rozhodovanie o svojej budúcnosti. Vlastná finančná rezerva a prehľad o peniazoch dávajú ženám väčší priestor zvládať nečakané situácie a rozhodovať sa s väčšou istotou.
Výsledky prieskumu ukazujú, že práve finančná rezerva zostáva pre mnohé ženy výzvou. Až 28 % žien nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu na nečakané výdavky a ďalších 28 % disponuje len minimálnou rezervou. Obavy sa pritom vzťahujú aj na ich finančnú situáciu v najbližších dvoch až troch rokoch.
Finančná pripravenosť môže rozhodovať aj v nečakaných životných situáciách
Dôležitosť finančnej pripravenosti ukazuje aj životná skúsenosť jednej z účastníčok workshopu projektu „Finančne slobodná“ v Banskej Štiavnici. Po smrti manžela jej dobre nastavené poistenie pomohlo neprísť o bývanie a zabezpečiť základ pre ňu a jej dve deti.
„Mala som tie poistenia tak dobre urobené, že som neprišla o byt a mala som aj základ pre seba a moje deti,“ opísala svoju skúsenosť. Ďalším ženám by odporučila naučiť sa rozumne investovať a myslieť pritom nielen na seba a svoju starobu, ale aj na svoje deti.
Práve praktické situácie a finančné rozhodnutia sú súčasťou workshopov projektu „Finančne slobodná“. Nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia ho realizuje od júna 2026 a je určený ženám nad 18 rokov. Pod vedením certifikovaných lektorov sa účastníčky venujú témam finančnej rezervy, sporenia, investovania či zabezpečenia na dôchodok.
Súčasťou programu je aj zážitková hra, ktorá simuluje približne 30 rokov života. Účastníčky si v nej môžu vyskúšať rôzne finančné rozhodnutia a ich dôsledky bez toho, aby riskovali vlastné peniaze.
„Finančná sloboda nie je o bohatstve, ale o pokoji. O istote, že ak sa niečo stane, zvládnem to,“ hovorí Nora Čechmánková, riaditeľka OVB Charity & CSR Slovakia. Podľa nej workshopy vytvárajú aj priestor, v ktorom ženy posúvajú ďalej svoje skúsenosti, pýtajú sa na konkrétne situácie a navzájom sa podporujú.
Štyri oblasti, ktoré podporujú finančnú samostatnosť žien
Finančná samostatnosť sa dá docieliť konkrétnymi krokmi. Podľa Nory Čechmánkovej by žena mala mať pod kontrolou najmä štyri dôležité oblasti:
• Vlastný bankový účet a finančnú rezervu – ideálne vo výške, ktorá pokryje výdavky na niekoľko mesiacov.
• Prehľad o spoločných financiách v domácnosti – vedieť, aké sú príjmy, výdavky a finančné záväzky domácnosti.
• Vlastné sporenie na dôchodok – myslieť na finančné zabezpečenie aj v období, keď už nebude pracovať.
• Rozhodovanie o svojej kariére a príjme – mať možnosť ovplyvňovať vlastnú pracovnú aj finančnú budúcnosť.
Aj počas workshopov si účastníčky uvedomujú, aký rozdiel môže priniesť lepšia orientácia vo financiách. Jedna z nich v Dubnici nad Váhom to vystihla slovami: „V hre si dovolíme byť trošku odvážnejšie, ale v živote nás to môže stáť veľmi veľa.“ A práve preto naši certifikovaní lektori vedú ženy k tomu, aby si uvedomili, že dodržiavaním určitých pravidiel finančnej gramotnosti sa dá riziko zmenšiť a potom môžu dosiahnuť aj lepšie výsledky v hospodárení so svojimi financiami.
Finančná samostatnosť ako súčasť kampane Ženy mieria vyššie
Možnosť rozhodovať o vlastnej budúcnosti súvisí aj s tým, akú kontrolu má žena nad svojimi financiami. Práve preto je finančné vzdelávanie jednou z tém kampane OVB „Ženy mieria vyššie“, otvárajúcej diskusiu o ženských ambíciách, kariérnom raste a príležitostiach, ktoré majú ženy k dispozícii.
Prostredníctvom projektu „Finančne slobodná“ chce OVB ženám pomôcť lepšie porozumieť financiám, robiť informovanejšie rozhodnutia a získavať väčšiu istotu pri plánovaní vlastnej budúcnosti.
Viac informácií o kampani, ďalšie výsledky prieskumu a príbehy žien nájdete na stránke ovb.sk/mierime-vyssie. Záujemkyne o bezplatné workshopy projektu „Finančne slobodná“ nájdu informácie na stránke https://financnagramotnost.sk/novy-projekt-pre-zeny-financne-slobodna/.
*Prieskum realizovala agentúra 2muse pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko formou omnibusového zisťovania v termíne od 7. do 19. októbra 2026. Celková vzorka pozostávala z 532 žien, pričom primárnu cieľovú skupinu tvorilo 384 žien vo veku 25 až 65 rokov.
Možnosť rozhodovať o vlastnej budúcnosti súvisí aj s tým, akú kontrolu má žena nad svojimi financiami. Práve preto je finančné vzdelávanie jednou z tém kampane OVB „Ženy mieria vyššie“, otvárajúcej diskusiu o ženských ambíciách, kariérnom raste a príležitostiach, ktoré majú ženy k dispozícii.
Prostredníctvom projektu „Finančne slobodná“ chce OVB ženám pomôcť lepšie porozumieť financiám, robiť informovanejšie rozhodnutia a získavať väčšiu istotu pri plánovaní vlastnej budúcnosti.
Viac informácií o kampani, ďalšie výsledky prieskumu a príbehy žien nájdete na stránke ovb.sk/mierime-vyssie. Záujemkyne o bezplatné workshopy projektu „Finančne slobodná“ nájdu informácie na stránke https://financnagramotnost.sk/novy-projekt-pre-zeny-financne-slobodna/.
*Prieskum realizovala agentúra 2muse pre spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko formou omnibusového zisťovania v termíne od 7. do 19. októbra 2026. Celková vzorka pozostávala z 532 žien, pričom primárnu cieľovú skupinu tvorilo 384 žien vo veku 25 až 65 rokov.