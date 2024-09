Viac ako polovicu nových batériových áut v Nemecku tvoria SUV

Mníchov 17. septembra (TASR) - Približne 51 % batériových elektrických vozidiel (BEV) novozaregistrovaných v Nemecku v prvých dvoch tretinách tohto roka tvorili športovo-úžitkové vozidlá (SUV). Ak sa zahrnú aj terénne vozidlá, tento podiel je ešte vyšší, a to necelých 55 %. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnil v utorok Spolkový úrad pre automobilovú dopravu (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pre porovnanie, malé a kompaktné automobily tvorili len necelých 26 % nových registrácií elektrických vozidiel. Dominancia SUV a terénnych áut je v kategórii čisto elektrických vozidiel silnejšia ako na celom trhu, kde za osem mesiacov do konca augusta spolu tvorili len 41 % všetkých nových registrácií.



Odborník na automobilový priemysel Ferdinand Dudenhöffer poukázal na všeobecnú obľúbenosť tohto typu vozidiel. Každý, kto dnes uvádza na trh nový automobil, urobí dobre, keď ho ponúka ako SUV, povedal. Okrem toho je konštrukcia týchto modelov dobre prispôsobená potrebám BEV, pretože pod vyššou podlahou majú zvyčajne viac miesta na batérie, priblížil Dudenhöffer.



Environmentálna organizácia Greenpeace na druhej strane tento vývoj hodnotí veľmi kriticky. "Dominancia elektrických SUV nielenže znamená plytvanie zdrojmi, ale je predovšetkým nespravodlivá," uviedla Marion Tiemannová, dopravná expertka organizácie. "Namiesto toho, aby výrobcovia automobilov uspokojili dopyt po cenovo dostupných elektromobiloch pre širokú verejnosť, zameriavajú sa na drahé elektrické SUV, aby maximalizovali svoje zisky," dodala.