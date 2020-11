Viac ako štvrtine britských pubov hrozí trvalé zatvorenie

Londýn 7. novembra (TASR) - Viac ako štvrtine populárnych pubov v Spojenom kráľovstve hrozí trvalé zatvorenie po skončení sa aktuálnych blokád spojených s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Upozornilo na to britské združenie piva a pubov (BBPA), ktoré označilo súčasnú zdravotnú krízu za horšiu ako bola kríza, ktorú spôsobila druhá svetová vojna.



Briti pritom považujú svoje krčmy (puby) priam za "národnú inštitúciu" a kultúrne dedičstvo.



BBPA odhaduje, že zo 47.000 pubov v Británii sa až 12.000 nemusí už nikdy znovu otvoriť po skončení sa blokád, ktoré vyhlásili centrálna aj lokálne vlády.



Toto odvetvie sa sťažuje, že sa naň nespravodlivo zamerala pozornosť verejného zdravotníctva v Anglicku. Poukázalo pritom, že v poslednom októbrovom týždni bolo z celkového počtu 1392 nových ohnísk nákazy lokalizovaných iba 31 v pohostinskom sektore, ktorý okrem pubov zahŕňa aj reštaurácie a ďalšie podobné podniky.



Podľa BBPA tak boli krčmy zodpovedné za veľmi malé percento nových ohnísk. Naproti tomu školy, univerzity a ďalšie vzdelávacie zariadenia boli spojené s 311 novými incidentmi, teda takmer so štvrtinou všetkých ohnísk v danom týždni.



Hrozí, že nový tzv. lockdown v Anglicku, ktorý platí od 5. novembra, bude oveľa devastujúcejší ako prvá blokáda na jar, pretože v krčmách je tentoraz zakázané predávať aj pivo so sebou, a to v najrušnejšom období roka pre pohostinstvá.