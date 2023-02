Viac ako tretina ľudí SR by bola ochotná odísť za prácou do zahraničia

Bratislava 6. februára (TASR) - Viac ako tretina (37 %) Slovákov by bolo v dnešnej dobe ochotných sa za prácou presťahovať do zahraničia. Informovala o tom manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou (PR) pracovného portálu a firmy Kariéra.sk Katarína Tešla.



Doplnila, že ďalšiu skupinu tvoria ľudia ochotní za zamestnaním cestovať v rámci Slovenska, tých je 18 %. Zhruba tretina ľudí nie je ochotná za prácou dochádzať mimo regiónu, v ktorom žije, a 10 % respondentov je spokojných v súčasnej práci, kam pre ňu nemusí cestovať.



Priemerná mzda je na Slovensku 1347 eur. V ostatku Európy si však uchádzači o prácu dokážu prilepšiť aj niekoľkonásobne, uviedla firma.



Dodala, že, napríklad v Českej republike sa platy v inzerátoch pohybujú vo výške 1828 eur. V Rakúsku sa pohybuje priemerný plat v pracovných ponukách na úrovni 2443 eur. V Nemecku je to 2974 eur. Holandsko ponúka priemerné mzdy 3688 eur a v Anglicku niektoré pracovné pozície uvádzajú 4000 eur, vyčíslila spoločnosť.



Doplnila, že štatistický úrad Eurostat zverejnil priemerné platy v krajinách Európskej únie (EÚ) za predminulý rok. Priemerná ročná mzda všetkých krajín bola podľa slov Tešly 33.511 eur, teda 2793 eur mesačne.



Spomedzi členských štátov EÚ bol najvyšší priemerný ročný plat pri plnom úväzku v Luxembursku. Išlo o sumu 72.247 eur, čo mesačne vychádza podľa slov firmy približne 6021 eur.



Na konci rebríčka je Bulharsko s priemernou ročnou mzdou 10.345 eur. Zamestnanci si za mesiac zarobia v priemere 862 eur, dodala spoločnosť.



Slovensko sa podľa jej slov umiestnilo na 22. mieste v rebríčku, teda na šiestom mieste od konca. Priemernú ročnú mzdu Tešla vyčíslila na 16.162 eur, čo mesačne predstavuje 1347 eur.



Platy v inzerátoch sa na základe vyjadrení spoločnosti však výrazne líšia od najvyšších očakávaní uchádzačov. Napríklad v Bratislavskom kraji by si zamestnanci chceli zarobiť zhruba 1560 eur, no v inzerátoch sa ponúka plat približne 1296 eur.



Najväčší rozdiel medzi očakávaniami uchádzačov a platmi v inzerátoch spoločnosť pozoruje v Trnavskom kraji, kde dosahuje výšku 320 eur. Pracovné inzeráty ponúkajú priemerne 972 eur, no očakávané platy sú 1292 eur.



Podobné rozdiely Tešla eviduje aj v Nitrianskom kraji. Tam si uchádzači zarobia o 305 eur menej v porovnaní s ich očakávaniami.



Rovnako je na tom Banskobystrický kraj, v ktorom by pracovníci očakávali mzdu 1211 eur, no platy v inzerátoch sú priemerne vo výške 934 eur. Rozdiely sú aj vo všetkých ostatných krajoch na Slovensku, no nie sú také výrazné ako pri uvedených štyroch.



Pracovný portál tiež urobil prehľad pozícií s najvyšším ponúkaným platom v inzerátoch. Od 5000 eur mesačne si uchádzači môžu zarobiť na pozíciách obchodný riaditeľ, manažér predaja, konzultant informačných technológií (IT), softvérový architekt, dizajnér či produktový manažér v automobilovom priemysle.



Čeľustní ortopédi si mesačne môžu zarobiť od 8000 eur. Najvyšší ponúkaný plat 10.000 eur mesačne je na pozícii vedúceho elektrotechnického závodu.