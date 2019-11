VIAC ELEKTROMOBILOV:Rezort hospodárstva spustil podporu elektromobilov

Bratislava 18. novembra (TASR) – Počet elektromobilov by sa mal na slovenských cestách v budúcom roku zvýšiť. Prispieť k tomu má aj podpora štátu. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov, pričom prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra. Celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur.



Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8000 eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5000 eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).



Rezort hospodárstva zverejnil podmienky poskytnutia dotácie na svojom webe aj na internetovej stránke www.chcemelektromobil.sk, kde je zároveň možné nájsť všetky informácie. MH SR je vyhlasovateľom výzvy, jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).



"Rezort touto výzvou nadväzuje na úspešný pilotný projekt podpory nákupu elektrických vozidiel, ktorý spustil koncom novembra 2016 v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR. Medziročný nárast predaja týchto vozidiel vtedy vďaka podpore dramaticky stúpol a verím, že tento projekt bude minimálne taký úspešný," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Rezort hospodárstva na podporu vyčlenil 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Výzva je otvorená až do vyčerpania tejto sumy. "Na cesty sa tak môže dostať až tisícka ďalších elektromobilov a plug-in hybridov. Poskytnutie tejto dotácie je ďalším z krokov, ktorými rezort podporuje elektromobilitu," dodal minister.



Podpora sa bude poskytovať v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Keďže ide o podporu priamo zo štátneho rozpočtu, a nie z Recyklačného fondu ako v roku 2016, čerpanie je podľa rezortu hospodárstva výrazne administratívne náročnejšie.



Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. novembra 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty, teda 17. decembra 2019. Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, on-line systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019.



Záujemcovia sa budú môcť registrovať cez formulár na webovej stránke www.chcemelektromobil.sk. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12.00 h do 20.00 h.



Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili, a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Ministerstvo plánuje ešte pred spustením elektronickej on-line registrácie pripraviť pre záujemcov informačné stretnutie. Miesto a čas bude možné nájsť na internetovej stránke ministerstva aj na www.chcemelektromobil.sk.



MH SR okrem toho v najbližšom čase vyhodnotí prvé kolo podpory výstavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šrotovného ani podporu ďalších alternatívnych palív.