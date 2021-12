Viac než 85 % poľnohospodárov by malo dostať financie do konca roka

Bratislava 20. decembra (TASR) - Viac než 85 % poľnohospodárov by malo dostať finančné prostriedky na svoj účet ešte v tomto roku. December patrí k mesiacom v roku, v ktorom poľnohospodári očakávajú rozhodnutia od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a výplatu priamych podpôr.



Ide o jednotné žiadosti na podporu v poľnohospodárstve. Na tieto finančné zdroje nečakajú len samotní poľnohospodári, ale napríklad aj bankové inštitúcie, pre ktoré je "cash flow" klientov rozhodujúcim ukazovateľom ich finančnej stability.



Kontroly žiadostí a vyplácanie platieb bude pokračovať do júna budúceho roka. V januári chce Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) riešiť aj otázku svahovitosti a ostatných typov kontrol, aby sa k peniazom dostal aj zvyšok takých poľnohospodárov, ktorí spĺňajú kritériá pre európske podpory.



V minulosti boli aj roky, keď bol ku koncu roka vyplatený väčší počet žiadateľov. V posledných rokoch sa však pre PPA sťažujú podmienky administrácie, kontroly sú oveľa prísnejšie aj vplyvom európskej legislatívy.



SPPK mala viacero odborných rokovaní s vedením PPA, cieľom ktorých bolo odstránenie technických nezrovnalostí a urýchlenie celého procesu vyplácania podpôr. "Oceňujeme postoj a nasadenie PPA, vďaka čomu sme odstránili hlavné nezrovnalosti a urýchlili celý rozhodovací proces pri kontrole žiadostí poľnohospodárov. Vítame preto, že do konca roka nabehnú na účty platby mnohým poľnohospodárom," uviedol podpredseda SPPK Miroslav Štefček.



Poľnohospodári tak podľa Štefčeka budú môcť pokračovať napríklad v plynulom splácaní svojich záväzkov bankám. Taktiež aj v zabezpečení chodu svojich podnikov v živočíšnej a rastlinnej výrobe a aj v prípadnom investovaní do rozvoja.