Viac než polovica mladých Čechov je zadlžených, splácajú bývanie

Praha 11. februára (TASR) - Viac než polovica mladých ľudí v Česku je zadlžená. Ako vyplýva z prieskumu agentúry STEM/MARK, viac než 50 % dospelých do 30 rokov spláca aspoň jednu pôžičku.



Skúsenosti s úvermi získa v priebehu života väčšina Čechov. Najmenej jednu má v súčasnosti 51 % dospelých do 30 rokov bez ohľadu na zamestnanie. V prípade ľudí, ktorí žijú v manželskom či partnerskom zväzku a majú deti, sa pôžičky týkajú najmä bývania, komentovala pre server iDnes.cz výsledky prieskumu Jaroslava Palendalová, riaditeľka spoločnosti KRUK.



Naopak, najmladší dlžníci do 22 rokov zvyčajne dlhujú z iných dôvodov. Napríklad študenti si požičiavajú najčastejšie na splácanie predchádzajúcich dlhov. Ako dôvod zadlženia ich to v prieskume uviedlo viac než 46 %.



Navyše, takmer každý piaty dlžník do 22 rokov má päť aj viac úverov. Najčastejšie k nim patria nezamestnaní, ľudia v domácnosti a rodičia na rodičovskej dovolenke.



"Závery prieskumu medzi mladými ľuďmi, bohužiaľ, ukazujú, že väčší počet rôznych úverov majú najčastejšie ľudia s nízkymi príjmami, ktorí sa v prípade nečakaných výdavkov ľahko dostanú do situácie, keď nebudú schopní všetky svoje záväzky splácať," dodala Palendalová.