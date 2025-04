Viac než polovica Nemcov súhlasí s návratom k jadru

Berlín 5. apríla (TASR) - Viac než polovica Nemcov podporuje návrat krajiny k jadrovej energii, ktorej využívanie ukončilo Nemecko pred dvomi rokmi. Poukázal na to najnovší prieskum inštitútu pre výskum verejnej mienky Innofact zverejnený koncom tohto týždňa. Informovali o tom agentúra DPA a server Deutsche Welle.



Nemecko ukončilo využívanie jadrovej energie v apríli 2023, keď zatvorilo posledné tri jadrové elektrárne. Reagovalo tak na haváriu jadrovej elektrárne v japonskej Fukušime, ku ktorej došlo v marci 2011 po silnom zemetrasení a následných vlnách cunami. Prírodná katastrofa si vyžiadala viac než 18.500 obetí a havária elektrárne bola označená za druhú najvážnejšiu jadrovú katastrofu na svete po výbuchu černobyľskej elektrárne v roku 1986.



Najnovší online prieskum, na ktorom sa v období od 27. do 31. marca zúčastnilo 1007 Nemcov, však ukázal, že po prvotnom výraznom odmietaní jadra v krajine je teraz 55 % Nemcov za jeho návrat. Proti je 36 % opýtaných a 9 % sa nevie rozhodnúť.



Výraznejšie návrat k jadrovej energii podporujú muži než ženy. V prípade Nemcov je za približne 60 % opýtaných, v prípade žien menej než polovica. Rozdiely sú aj medzi oblasťami, keď návrat jadra je populárnejší na východe a juhu krajiny než na severe a západe.



Naďalej však veľký počet Nemcov podporuje pokračovanie rozsiahlych investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Z celkového počtu opýtaných je za tento smer 57 %, opačný názor má iba 17 % anketovaných.