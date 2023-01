Viac než polovica nemeckých firiem nevie zaplniť voľné pracovné miesta

Berlín 12. januára (TASR) - Viac než polovica nemeckých podnikov má problém zaplniť voľné pracovné miesta, za čím je nedostatok kvalifikovaných ľudí. Uviedla to vo štvrtok Asociácia nemeckých priemyselných a obchodných komôr (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V prieskume DIHK na vzorke 22.000 firiem až 53 % z nich uviedlo, že im chýbajú zamestnanci. DIHK v tejto súvislosti dodala, že je to najvyššie číslo v histórii zverejňovania záznamov.



"Predpokladáme, že neobsadené zostanú približne 2 milióny voľných pracovných miest," povedal podpredseda DIHK Achim Dercks. Zároveň varoval, že aj keď trh práce stále odoláva nepriaznivým vplyvom vývoja ekonomiky, neznamená to, že firmám sa darí. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysoké ceny energií a presun k uhlíkovej neutralite predstavuje "nebezpečný mix," ktorý firmy môže viesť k presunutiu produkcie do zahraničia.



"Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov nie je iba záťažou pre podniky. Ohrozuje aj úspešnosť dôležitých úloh pre budúcnosť, ako je prechod na ekologické energie, digitalizácia a rozvoj infraštruktúry," povedal Dercks. Varoval, že situácia je ešte horšia v prípade zručností pre niektoré špecializované oblasti. To sa týka aj výrobného sektora, ktorý je hlavným motorom nemeckého vývozu.



Prieskum ukázal, že napríklad v oblasti výroby elektrických zariadení až 67 % z celkovo oslovených podnikov nevie zaplniť voľné pozície. Rovnaké percento sa týka aj strojárskych podnikov. V prípade výroby áut približne 65 % firiem oznámilo nedostatok zamestnancov.