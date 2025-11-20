< sekcia Ekonomika
Viacdetným rodinám by sa nemal znižovať daňový bonus
Navrhujú to nezaradení poslanci Richard Vašečka a Rastislav Krátky v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Znižovanie daňového bonusu na dieťa pri raste príjmu daňovníka by sa nemalo vzťahovať na tých, ktorí si uplatňujú bonus aspoň na tri deti. Navrhujú to nezaradení poslanci Richard Vašečka a Rastislav Krátky v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.
„Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré bolo súčasťou prijatého konsolidačného balíka v roku 2024, mal neprimeraný vplyv na viacdetné rodiny. Vláda zaviedla krátenie sumy daňového bonusu pre daňovníkov, pričom daňovníkom s hrubým príjmom vyšším ako 3632 eur v dôsledku krátenia sumy daňového bonusu nevznikol nárok na daňový bonus, a to bez ohľadu na počet detí, keďže krátenie sumy sa uplatňuje na každé jedno dieťa samostatne,“ priblížili predkladatelia.
Maximálny daňový bonus si tak môžu uplatniť iba rodičia, ktorí zarábajú maximálne 1,5-násobok priemernej mzdy, čo bolo tento rok 2477 eur. Od tejto hranice daňový bonus postupne klesá a ak príjmy prekročia 3632 eur, nárok na bonus zaniká úplne. „Rodiny prišli o stovky eur mesačne, najmä viacdetné. Takéto určenie sumy daňového bonusu je nespravodlivé, keďže je rozdiel, či sa z takejto mzdy daňovníci starajú o jedno dieťa alebo tri a viac detí,“ zdôraznili poslanci.
Pripomenuli, že na Slovensku je nízka pôrodnosť, čo sa v najbližšej dobe odrazí rýchlym starnutím obyvateľstva. Politikou, ktorá podporuje viacpočetné rodiny, môže podľa nich vláda zabezpečiť stabilný prísun budúcich pracovníkov, ktorý je nevyhnutný na udržanie dynamického hospodárstva, prilákanie zahraničných investícií a zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu.
