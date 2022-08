Viaceré banky zatiaľ nemenia úroky hypoték, sledujú situáciu na trhu

Bratislava 8. augusta (TASR) – Viaceré veľké slovenské banky sa vyjadrujú opatrne k plánom meniť úrokové sadzby z hypotekárnych úverov, či už nahor, alebo nadol, ako ich nedávno zmenila UniCredit Bank. Slovenská sporiteľňa ani VÚB úroky v tejto chvíli meniť neplánujú a ďalšie banky, ktoré sa pre TASR k veci vyjadrili, nechcú svoje plány zverejniť.



"Pristupujeme k nastaveniu sadzieb pre klientov zodpovedne s výhľadom na dlhšie obdobie, preto nateraz nevidíme potrebu meniť úroky na hypotékach," reagovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Táto banka poskytuje najviac hypoték na Slovensku.



Viaceré banky nechcú o plánovaných krokoch informovať z obchodných, respektíve konkurenčných dôvodov. Sledujú však dianie na trhu a podľa toho sa budú rozhodovať.



"Na úrokové sadzby hypoték majú aktuálne najväčší vplyv sadzby na medzibankovom trhu, ktoré sa pod vplyvom súčasnej ekonomickej a politickej situácie stále pomerne dynamicky vyvíjajú. Do úvahy je však potrebné brať aj výnosy slovenských štátnych dlhopisov, ktoré sú pre banky alternatívnou investičnou príležitosťou. V neposlednom rade však ide o obchodné rozhodnutie banky a v tomto okamihu je z nášho pohľadu predčasné hovoriť o tom, ako sa budú meniť úrokové sadzby hypoték," uviedla PR manažérka Tatra banky Nadežda Palušová.



Ani ČSOB Banka nekomentovala možné zmeny úrokov z úverov na bývanie. "To, či a ako sa zmenia úrokové sadzby, banka z dôvodu antitrust a silného konkurenčného prostredia nikdy nekomentuje vopred," vyjadrila sa hovorkyňa Anna Jamborová.



Pri ich nastavovaní podľa nej zohľadňujú viacero faktorov, ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú do výslednej úrokovej sadzby pre klienta. "Banka si v tomto prípade musí zdravo vyhodnotiť aktuálnu ekonomickú situáciu a jej ďalšie vyhliadky, dostupnosť a cenu finančných prostriedkov na trhu a podobne. Úrokové sadzby na úvery na bývanie sme menili naposledy v závere júna 2022," dodala.



VÚB v blízkej dobe podľa jej vyjadrenia neplánuje meniť hypotekárne úroky. "Momentálne nemáme informácie o prípadnom ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb," uviedol PR manažér banky Dominik Miša.



Analytik banky Michal Lehuta priblížil okolnosti, ktoré ovplyvňujú aj hypotekárny trh. "Európska centrálna banka (ECB) svojím 50-bodovým zvýšením potvrdila, že je pripravená dvíhať sadzby tak, ako je pre zníženie vysokej inflácie k jej dvojpercentnému cieľu potrebné. Cieľ tohto dvíhania stále očakávame v budúcom roku okolo 2 %, čo je odhadovaná neutrálna úroveň pre eurozónu, čo by znamenalo výnosy desaťročných slovenských dlhopisov možno okolo 2,5 %, a preto by slovenské hypotéky mohli nakoniec stáť v priemere okolo 3,5 %," vyčíslil.



Dodal, že aktuálne sa dlhopisové trhy skôr upokojili, slovenský desaťročný výnos dosahuje 2,22 %. "Rekord bol 21. júna na úrovni 2,77 %. Podobne pri päťročných eurových swapoch, dnes 2,05 %, vrchol začiatkom mája 2,49 %."