Viaceré e-formuláre daňových priznaní budú dostupné od 1. 1. 2023

Bratislava 31. decembra (TASR) - Klientom budú od 1. januára 2023 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. TASR o tom informovala v sobotu hovorkyňa FS Martina Rybanská.



"Finančná správa robila všetko pre to, aby boli formuláre pre klientov dostupné včas a mohli si tak komfortne plniť zákonom dané povinnosti," uviedla hovorkyňa. Na portáli finančnej správy nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre od 1. januára 2023 pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb.



Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane je do 31. marca 2023.



Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, respektíve e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.