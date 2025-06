Viaceré inštitúty v užívacích vzťahoch k pozemkom by sa mohli upraviť

Bratislava 6. júna (TASR) - Viaceré inštitúty a právne vzťahy v užívacích vzťahoch k pozemkom prenajímaným najmä na účely podnikania v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve by sa mohli upraviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Návrhom zákona sa v rámci zámerov uvedených v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2023 až 2027 upravujú podľa agrorezortu viaceré inštitúty a právne vzťahy tak, aby sa dosiahla vyššia transparentnosť v užívacích vzťahoch k pozemkom prenajímaným predovšetkým na účely podnikania v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, aby sa začal proces unifikácie rôznych právnych titulov užívania pozemkov, a to najmä v nadväznosti na paralelne pripravovaný návrh zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom.



MPRV dodalo, že v novele sa taktiež vypúšťajú alebo upravujú viaceré ustanovenia, ktorých obsah je nepotrebný, ako aj ustanovenia upravujúce postup Slovenského pozemkového fondu pri prenajímaní a nakladaní s pozemkami, ktoré spravuje a s ktorými nakladá.