Viaceré koaličné návrhy zákonov presunuli na ďalšiu schôdzu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Viacero návrhov zákonov z dielne vlády i koaličných poslancov presunula Národná rada (NR) SR na októbrovú schôdzu. Poslanci tak urobili na návrh šéfa poslaneckého klubu Smeru-SD Jána Richtera. Ide o poslanecké návrhy SNS, Smeru-SD i vládne návrhy.



Parlament presunul zo septembra na ďalšiu riadnu schôdzu poslanecké návrhy z dielne SNS. Ide o novelu školského zákona, ktorou by sa mala na školách zakázať propagácia a šírenie názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií a rodových identít. Novelou zákona o dani z príjmov by chcela SNS zaviesť zavedenie daňovo-odvodového oslobodenia pre takzvaný 13. a 14. plat. Ďalšou novelou zákona o dani z príjmov chcú zatraktívniť odpis budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby na základe zmluvy o ubytovaní. V novele zákona o sociálnom poistení SNS navrhuje, aby sa výpočet minimálneho dôchodku naviazal na priemernú mzdu.



Okrem toho NR SR posunula na októbrovú schôdzu aj novelu zákona o prokurátoroch, ktorou chce Smer-SD upraviť podmienky predčasného odchodného a výsluhového dôchodku prokurátorov. Na výsluhový dôchodok by mohol získať nárok aj generálny prokurátor po štyroch rokoch funkčného obdobia.



Na októbrovú schôdzu parlament presunul aj vládnu novelu zákona o minimálnej mzde. Tá by sa mala v budúcnosti zvýšiť minimálne na úroveň 60 percent priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Takisto je presunutá aj novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Vyplýva z nej, že v mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá by mali dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou.