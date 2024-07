Viaceré obchvaty budú od štvrtka zadarmo, platiť začne 1-dňová známka

Bratislava 31. júla (TASR) - Motoristov od štvrtka (1. 8.) čaká niekoľko noviniek. Do platnosti vstúpi jednodňová diaľničná známka. Platiť tiež začne vyhláška, ktorá umožní využívať diaľničné obchvaty niektorých slovenských miest bez diaľničnej známky. V stredu o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.



"Ide o ústretový krok nie len voči motoristom, ale predovšetkým obyvateľom väčších miest. Odkláňanie dopravy mimo mesta je jedným z nástrojov ako zvyšovať dopravný komfort a zároveň znižovať znečistenie ovzdušia. Vyberali sme také mestá, ktoré majú aspoň dva zjazdy z diaľnice," priblížil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Podľa rezortu budú môcť motoristi bez diaľničnej známky využívať 200 kilometrov diaľnic, ktoré by inak boli spoplatnené. Oslobodenie od diaľničnej známky sa bude po novom týkať aj obchvatov Bratislavy, Nitry, Košíc, Prešova, Popradu, Čadce a Žiliny.



Novinkou, ktorá pribudne od 1. augusta, je aj možnosť zakúpiť si jednodňovú diaľničnú známku. Jej cena je 5,40 eura a platnosť je stanovená na jeden kalendárny deň. Jednodňová diaľničná známka sa dá zakúpiť v predstihu na ľubovoľný dátum.



Rezort dopravy tiež pripomenul, že od augusta už nebude v ponuke ročná diaľničná známka, v platnosti však stále ostáva 365-dňová. "Ministerstvo dopravy sa pre tento krok rozhodlo kvôli častej chybovosti, kedy si vodiči tieto dve známky zamieňali," doplnil rezort s tým, že doteraz zakúpené ročné známky budú štandardne platiť do 31. januára 2025.