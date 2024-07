Viaceré obchvaty miest budú od augusta oslobodené od diaľničnej známky

Bratislava 23. júla (TASR) - Viaceré obchvaty miest budú od augusta oslobodené od povinnosti používať diaľničnú známku. Týka sa to úsekov v Bratislave, Žiline, Nitre, Poprade, Prešove či Košiciach, ale aj obchvatov menších miest. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva dopravy SR, ktorá bude účinná od 1. augusta.



Oslobodenie od diaľničnej známky sa bude týkať napríklad obchvatu Bratislavy na diaľniciach D1, D2, D4 a R7. Oslobodený od diaľničného poplatku bude aj úsek po Stupavu. Diaľničnú známku nebude treba ani na obchvate Banskej Bystrice, Bánoviec nad Bebravou, Tvrdošína či Svidníka. Kompletný zoznam úsekov oslobodených od úhrady diaľničnej známky je zverejnený vo vyhláške. Vymedzené úseky diaľnic, ktoré bude možné užívať bez úhrady diaľničnej známy, budú označené príslušným dopravným značením.



Štát chce týmto krokom odľahčiť dopravu v mestách. Podľa rezortu dopravy je to jeden zo spôsobov, ako dostať dopravu na diaľničné obchvaty a umožniť tak ekologickejší život v mestách.