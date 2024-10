Viaceré opozičné strany kritizujú návrh rozpočtu na budúci rok

Bratislava 11. októbra (TASR) - Viaceré opozičné strany kritizujú návrh rozpočtu verejnej správy na budúci rok, ktorý ide podľa nich "proti ľuďom". Ministerstvo financií (MF) SR vo štvrtok (10.10.) zverejnilo návrh, o ktorom bude v pondelok (14.10.) rokovať tripartita. Zároveň upozornilo, že pripraveným rozpočtom len napráva zlý stav verejných financií, ktorý súčasná vláda zdedila po predchodcoch.



"Z predloženého návrhu stále nie je celkom jasné, kam má smerovať viac ako jedna miliarda eur, o ktorú si v rámci schváleného balíka na úrovni 2,7 miliardy eur zvýši vláda budúci rok svoje príjmy nad rámec potrieb konsolidovania. Ako sa ukazuje, tieto peniaze si vláda vyberie do vankúša od občanov a podnikateľov," zhodnotil predseda opozičného KDH Milan Majerský.



"Vláda z roka na rok nafukuje kapitolu Všeobecnej pokladničnej správy, v ktorej budúci rok zakotví 7,8 miliardy eur, čo predstavuje bezmála štvrtinu všetkých výdavkov štátneho rozpočtu," upozornil ekonomický expert hnutia Jozef Hajko. V tejto kapitole, ktorej využitie bude mať v rukách vláda, podľa neho pravdepodobne zakotví spomínaná viac ako miliarda eur.



Vláda podľa KDH nerieši problém s rastúcim dlhom Slovenska. Do roku 2027 má podľa návrhu rozpočtu hrubý dlh ďalej rásť, z vlaňajších 77 na 92 miliárd eur. Problémom je podľa hnutia aj hospodárenie Sociálnej poisťovne, ktorá bude budúci rok potrebovať od štátu injekciu vo výške 2,8 miliardy eur. Na každé piate euro vyplatené na dôchodky si tak bude musieť štát požičať.



Opozičné hnutie Slovensko zase poukázalo na to, že výdavky rozpočtu verejnej správy majú v budúcom roku dosiahnuť 66,5 miliardy eur. "V najťažších hospodárskych krízach, ktorým čelila Matovičova vláda, to bolo 45 miliárd eur. Napriek tomu, že vláda nečelí žiadnym krízam, má omnoho vyšší deficit," uviedlo hnutie v stanovisku.



Zároveň pripomenulo, že SR za predchádzajúcich vlád hospodárila lepšie ako priemerná krajina eurozóny. "Vláda, ktorej sme boli súčasťou, tvorila deficit v priemere 4 miliardy eur, ktoré išli na pomoc ľuďom. Vláda Roberta Fica tvorí deficit v priemere 7 miliárd eur a zaťažila občanov tak, že zvýšila ľuďom odvody, zvýšila viac ako 900 poplatkov a pokračuje vo vykrádaní peňaženiek ľudí," vyhlásilo hnutie. Kritizovalo pritom aj medziročné navýšenie výdavkov rezortu obrany o 32 %, z 2,1 na 2,8 miliardy eur.



Podľa MF je hlavnou charakteristikou rozpočtu premietnutie nevyhnutnej konsolidácie verejných financií s cieľom stabilizácie dlhu do konca volebného obdobia. "V dôsledku vysokých deficitov a dlhov, ktoré spôsobili predchádzajúce vlády v rokoch 2020 až 2023, súčasná vláda realizuje v poradí už druhú zásadnú konsolidáciu, ktorej opatrenia boli zostavené tak, aby boli čo najviac sociálne vyvážené a nezadusili rast ekonomiky," zdôraznilo ministerstvo v stanovisku.