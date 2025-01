Viaceré štáty EÚ chcú údajne obnoviť dodávky potrubného plynu z Ruska

Londýn 30. januára (TASR) - Viaceré členské štáty Európskej únie (EÚ) navrhli, aby sa do textu budúcej dohody o urovnaní konfliktu na Ukrajine zahrnula aj otázka obnovenia dodávok ruského plynu potrubiami do Európy. TARS o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá vo štvrtok citovala denník Financial Times (FT).



Denník s odvolaním sa na zdroje v európskych metropolách uviedol, že túto myšlienku podporili viacerí predstavitelia Nemecka, Maďarska a niektorých ďalších štátov. Podľa nich by dodávky plynu z Ruskej federácie znížili ceny energií v EÚ a "dali obom stranám dôvod dodržiavať dohodu o prímerí". "V konečnom dôsledku chce každý znížiť náklady na nákup energie," uviedol podľa FT jeden z vysokopostavených európskych predstaviteľov.



Noviny poznamenávajú, že EÚ je naďalej hlboko rozdelená v otázke možnosti obnovenia dovozu ruského plynu. Diskusie o tejto otázke "rozhnevali bruselských úradníkov a diplomatov z niektorých východoeurópskych krajín, z ktorých mnohí sa posledné tri roky usilovali o zníženie dovozu ruskej energie do spoločenstva", píše FT. Okrem toho táto myšlienka "vyvolala negatívnu reakciu medzi najbližšími spojencami Ukrajiny v EÚ".



K dnešnému dňu zostáva poslednou aktívnou trasou pre dodávky potrubného ruského plynu do Európy plynovod TurkStream. Plynovod, ktorý má ročnú kapacitu 31,5 miliardy kubických metrov, vedie z Ruska cez Čierne more do Turecka a potom cez Balkán ďalej do Európy.



EÚ znižuje svoju závislosť od ruského plynu odkedy Moskva vo februári 2022 začala rozsiahlu vojenskú ofenzívu na Ukrajinu. Napriek poklesu dovozu plynu prostredníctvom plynovodov viaceré európske štáty zvýšili nákup ruského skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa prepravuje po mori.