Viaceré strany ocenili mimoriadnu valorizáciu, peniaze sa vraj nájdu

Bratislava 23. mája (TASR) - Peniaze na mimoriadne zvýšenie dôchodkov, rodičovských príspevkov či priznanie rodičovského dôchodku aj pre rodičov policajtov a vojakov sa v tohtoročnom rozpočte dajú nájsť. Je o tom presvedčený poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Všetky tieto zmeny schválil parlament v utorok v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili jeho stranícki kolegovia. Ich odhadované náklady sú v stovkách miliónov eur.



"V štátnom rozpočte na tento rok bolo vyčlenených 3,5 miliardy eur na energetickú pomoc v súvislosti s vysokou infláciou. To je jeden zo zdrojov, z ktorého sa dá čerpať," priblížil Krajniak. K dispozícii je podľa neho aj 1,5 miliardy eur z eurofondov. Pripomenul, že ide iba o posunutie valorizácie na skorší termín, aj tak by k nemu prišlo od 1. januára budúceho roka.



Jedným z dôvodov tohto kroku je podľa Krajniaka skutočnosť, že nová vláda pod vedením Ľudovíta Ódora rozhodla v týchto dňoch o predĺžení pomoci firmám s vysokými cenami energií. "My chceme, aby bola rovnováha, keď podporíme firmy, musíme podporiť aj ľudí," zdôraznil s tým, že jeho spoločný návrh s nezaradeným poslancom Erikom Tomášom z mimoparlamentného Hlasu-SD prešiel konsenzuálnou podporou celého parlamentu.



Úspech tohto návrh vyzdvihol aj Tomáš, pričom pripomenul, že sa o to spolu so straníckymi kolegami snažil dlhodobo. "Boj za mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ktorý trval dva roky, sa dnes úspešne skončil. Slovenskí dôchodcovia si to nielen zaslúžia, ale aj nutne potrebujú," podčiarkol. Vyčíslil, že od 1. júla tohto roka sa dôchodky mimoriadne zvýšia o 10,6 %, teda o priemernú sumu 61 eur.



Ak by neprešiel tento návrh, seniori by videli ďalšiu valorizáciu svojich dôchodkov až v januári 2024, upozornil nezaradený poslanec a predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Slovenskí seniori už minulý rok extrémne strádali, ceny rástli obrovským tempom a oni museli čakať až do januára tohto roka na valorizáciu. Rast cien sa však nezastavil, potravinová inflácia je na Slovensku stále tretia najvyššia v rámci celej Európy," vyčíslil.



Mimoriadnu valorizáciu podporili pri hlasovaní aj poslanci OĽANO. Podľa lídra hnutia Igora Matoviča je to teda aj ich zásluha a návrh by neprešiel, ak by sa na tom nedohodli spolu so Sme rodina. Rovnako je presvedčený, že súvisiace náklady rozpočet zvládne. Zároveň však kritizoval nového premiéra Ľudovíta Ódora a ministra financií Michala Horvátha, že v tejto súvislosti neprišli do parlamentu diskutovať s politickými stranami. Obidvaja totiž tvrdia, že verejné financie sú v zlom stave.



"Dnes sa hlasovalo o mimoriadne nákladných opatreniach na pomoc rodinám, dôchodcom. Myslel som si, že títo dvaja páni, ktorí by mali strážiť zdravie verejných financií a ktorí sa nechávajú počuť, v akom sú stave, že im bude záležať na tom, čo parlament schváli alebo neschváli," vyhlásil Matovič. Ak to nespravili, považuje to za prejav súhlasu, že to verejné financie zvládnu. Podľa neho je to možné práve preto, že vlády pod vedením OĽANO nerozkrádali verejné zdroje, ako sa to dialo v minulosti a zanechali ich v dobrom stave.