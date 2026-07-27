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Viaceré váhy SSC pre vozidlá nie sú funkčné,u NDS fungujú skoro všetky
V súčasnosti úradné merania vykonávajú na siedmich pomalorýchlostných váhach, tie sú všetky funkčné. NDS poskytuje pri vážení len súčinnosť.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) má 19 váh dvoch typov na váženie motorových vozidiel a z nich funguje desať. Z ôsmich tenzováh na odstavných plochách ciest prvej triedy je sedem plne funkčných, z 11 predselektívnych váh sú v prevádzke tri. Pre TASR to v pondelok potvrdila vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. V prípade Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je podľa jej odboru mediálnej komunikácie takmer všetkých deväť váh funkčných.
„Všetky tenzováhy okrem jednej sú plne funkčné a váženie vozidiel na nich vykonáva Policajný zbor (PZ). Momentálne poruchovosť vykazuje jediná váha na ceste I/9 Mníchova Lehota,“ priblížila Lukáčová.
Predselektívne váženie, ktoré sa vykonáva počas jazdy v jazdnom pruhu a predchádza plnohodnotnému váženiu na odstavných plochách, podľa hovorkyne štátnych cestárov funguje v troch lokalitách. „V ostatných lokalitách je potrebné zrealizovať opravy vozoviek a výmenu senzorov,“ uviedla Lukáčová. Predselektívna váha podľa nej upozorní na možné preťaženie a následne vozidlo odvážia úradne povolenou váhou.
Merania na pevných váhach vykonávajú v rozsahu minimálne desať hodín týždenne. Údaje z váh sa využívajú na prípadné sankcionovanie vodičov preťažených vozidiel a aj pre políciu v rámci sledovania dodržiavania pravidiel bezpečnosti premávky na cestách prvej triedy.
„Súčasný systém váženia vozidiel nebol budovaný na ‚automatické‘ sankcionovanie vozidiel, ktoré porušujú pravidlá, a na tento účel v súčasnosti ani neslúži,“ priblížila Lukáčová.
SSC vo vnútrozemí SR v súčasnosti zabezpečuje merania hmotnosti a nápravového tlaku motorových vozidiel a jazdných súprav v súčinnosti s políciou. „Príslušníci PZ sú jediní oprávnení vozidlo odstaviť a zvážiť. Slovenská správa ciest nemá zákonnú kompetenciu riadiť dopravu, selektovať vozidlá a vážiť ich,“ vysvetlila hovorkyňa cestárov. Aktuálne podľa nej neplánujú rozširovať počet meracích, respektíve vážiacich miest.
NDS má v súčasnosti vo vlastníctve dva plne funkčné rýchlobežné vážne systémy, na nich však úradné merania nerobia. „Tieto systémy sa využívajú ako predselekcia, ktorá zefektívňuje odkláňanie preťažených vozidiel. Ak zachytí predselekcia preťažené vozidlo, dopravným značením je toto vozidlo navigované na odpočívadlo, kde je prevážené na pomalorýchlostnej váhe,“ priblížila NDS.
V súčasnosti úradné merania vykonávajú na siedmich pomalorýchlostných váhach, tie sú všetky funkčné. NDS poskytuje pri vážení len súčinnosť. „Naši zamestnanci nemajú právo odstavovať ani pokutovať vozidlá. To je v kompetencii zamestnancov rezortu vnútra či financií. Neexistuje ani platná legislatíva, ktorá by umožňovala automatické pokutovanie preťažených vozidiel,“ dodali diaľničiari.
„Všetky tenzováhy okrem jednej sú plne funkčné a váženie vozidiel na nich vykonáva Policajný zbor (PZ). Momentálne poruchovosť vykazuje jediná váha na ceste I/9 Mníchova Lehota,“ priblížila Lukáčová.
Predselektívne váženie, ktoré sa vykonáva počas jazdy v jazdnom pruhu a predchádza plnohodnotnému váženiu na odstavných plochách, podľa hovorkyne štátnych cestárov funguje v troch lokalitách. „V ostatných lokalitách je potrebné zrealizovať opravy vozoviek a výmenu senzorov,“ uviedla Lukáčová. Predselektívna váha podľa nej upozorní na možné preťaženie a následne vozidlo odvážia úradne povolenou váhou.
Merania na pevných váhach vykonávajú v rozsahu minimálne desať hodín týždenne. Údaje z váh sa využívajú na prípadné sankcionovanie vodičov preťažených vozidiel a aj pre políciu v rámci sledovania dodržiavania pravidiel bezpečnosti premávky na cestách prvej triedy.
„Súčasný systém váženia vozidiel nebol budovaný na ‚automatické‘ sankcionovanie vozidiel, ktoré porušujú pravidlá, a na tento účel v súčasnosti ani neslúži,“ priblížila Lukáčová.
SSC vo vnútrozemí SR v súčasnosti zabezpečuje merania hmotnosti a nápravového tlaku motorových vozidiel a jazdných súprav v súčinnosti s políciou. „Príslušníci PZ sú jediní oprávnení vozidlo odstaviť a zvážiť. Slovenská správa ciest nemá zákonnú kompetenciu riadiť dopravu, selektovať vozidlá a vážiť ich,“ vysvetlila hovorkyňa cestárov. Aktuálne podľa nej neplánujú rozširovať počet meracích, respektíve vážiacich miest.
NDS má v súčasnosti vo vlastníctve dva plne funkčné rýchlobežné vážne systémy, na nich však úradné merania nerobia. „Tieto systémy sa využívajú ako predselekcia, ktorá zefektívňuje odkláňanie preťažených vozidiel. Ak zachytí predselekcia preťažené vozidlo, dopravným značením je toto vozidlo navigované na odpočívadlo, kde je prevážené na pomalorýchlostnej váhe,“ priblížila NDS.
V súčasnosti úradné merania vykonávajú na siedmich pomalorýchlostných váhach, tie sú všetky funkčné. NDS poskytuje pri vážení len súčinnosť. „Naši zamestnanci nemajú právo odstavovať ani pokutovať vozidlá. To je v kompetencii zamestnancov rezortu vnútra či financií. Neexistuje ani platná legislatíva, ktorá by umožňovala automatické pokutovanie preťažených vozidiel,“ dodali diaľničiari.