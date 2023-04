Viacerí členovia aliancie OPEC+ oznámili zníženie ťažby ropy od mája

Rijád 2. apríla (TASR) - Ropné giganty z Perzského zálivu - Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE) a Kuvajt, oznámili v nedeľu koordinované zníženie ťažby ropy v rámci "preventívneho opatrenia" zameraného na stabilitu trhu. TASR správu prevzala z AFP.



Dohromady plánujú znížiť ťažbu o 772.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, a to od mája až do konca roka 2023, uviedli vo vyhláseniach pre oficiálne médiá.



Samotná Saudská Arábia pritom od mája do konca roku 2023 zredukuje produkciu ropy o 500.000 barelov denne.



Následne sa k nim pridali Irak, jeden z najväčších svetových producentov ropy, ktorý v nedeľu oznámil zníženie ťažby o 211.000 barelov denne od 1. mája, a Alžírsko, ktoré oznámilo "dobrovoľné" zníženie produkcie o 48.000 barelov/deň v rovnakom časovom rámci.



Saudskoarabské ministerstvo energetiky v nedeľu uviedlo, že škrty sa uskutočnia v koordinácii s niektorými členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj nečlenmi OPEC, bez toho, aby ich menovalo. A pôjdu nad rámec kontroverznej redukcie ťažby o 2 milióny barelov/deň, ktorú ropný kartel oznámil vlani v októbri.



Tento krok pravdepodobne zvýši ceny ropy, čo zhorší vzťahy medzi Rijádom a Washingtonom, keďže svet sa vyrovnáva s vysokou infláciou, ktorú čiastočne poháňa vojna na Ukrajine.



Rijád minulý rok nahneval administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, keď sa spolu s ďalšími členmi OPEC dohodol na znížení produkcie v predvečer amerických volieb do Kongresu, ktorých hlavnou témou bola inflácia.



K vlaňajšiemu zníženiu produkcie, najväčšiemu od vrcholu pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020, došlo aj napriek obavám, že by to mohlo podporiť infláciu a prinútiť centrálne banky, aby ešte viac zvýšili úrokové sadzby.



A zároveň aj Rusko, člen širšej aliancie OPEC+, v nedeľu oznámilo, že do konca roka predĺži zníženie produkcie ropy o 500.000 barelov denne, ktoré malo vypršať koncom júna ako odpoveď na západné sankcie. Oznámil to Alexander Novak, podpredseda vlády zodpovedný za otázky energetiky.